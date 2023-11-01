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參演瘋馬秀被指跳脫衣舞 Lisa遭中國封殺

中央社台北1日電
BLACKPINK成員Lisa參加法國「巴黎瘋馬秀」演出，遭舉報跳脫衣舞涉色情活動，中國今天出手封殺，Lisa的官方微博被封禁。（截取自LISA Instagram）
BLACKPINK成員Lisa參加法國「巴黎瘋馬秀」演出，遭舉報跳脫衣舞涉色情活動，中國今天出手封殺，Lisa的官方微博被封禁。（截取自LISA Instagram）

南韓天團BLACKPINK成員Lisa參加法國「巴黎瘋馬秀」演出，遭舉報跳脫衣舞涉色情活動，中國今天出手封殺，Lisa的官方微博被封禁，網傳官方下令，她的所有作品與周邊商品禁止發行與傳播。

社群訊息顯示，中國女星楊穎（Angelababy）、張嘉倪因為前去觀看Lisa的瘋馬秀表演也遭封殺，參演的作品被除名，參加的節目直接被P掉。她們的社群帳號今天因為「違反規定」遭到禁言、禁止關注。

Lisa在9月28至30日參演巴黎瘋馬秀（Crazy Horse Paris），其大膽性感的演出在中國引發激烈議論，多數網友斥為跳脫衣舞、色情演出，教壞未成年粉絲，呼籲全面封殺；楊穎、張嘉倪被爆去巴黎觀演，中國央視隨即出手，刪除她們在相關節目的宣傳畫面。

社群訊息顯示，楊穎、張嘉倪其後在多個演出作品遭到除名，她們參加的綜藝節目播出時被直接P掉。

中國官方1日對瘋馬秀事件出手懲處。Lisa及其後援會的微博帳號被封禁，超過800萬粉絲被歸零。其主頁顯示，該帳號因被投訴違反法律法規和微博社區公約的相關規定，現已無法查看。

網傳多張截圖顯示，Lisa所有的相關作品、專輯及周邊（商品）全部禁止發行，不得再送審；之前送審的也禁止傳播。

楊穎、張嘉倪的社群帳號今天也遭到程度較輕的懲處，抖音帳號顯示「該使用者因違反社區規定被禁止關注」；百度帳號顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

楊穎、張嘉倪的官方微博今天也一度顯示「用戶因違反社區規定被禁止關注」，也不能發私訊，但其後兩人帳號功能又恢復正常。部分娛樂自媒體推測，楊穎、張嘉倪可能會被「軟封殺」一段期間。

中國「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」明定，在中國境內從事演出的演藝人員，不得出現「組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動」。

辦法規定，違反從業規範的演藝人員將被批評教育；視違反情節輕重及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制等懲戒措施。

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