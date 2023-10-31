阿湯情何以堪？英媒懷疑「不可能的任務8」票房難再起
湯姆克魯斯今年夏天的主打大片「不可能的任務：致命清算 第一章」美國票房失利，表現遠不如預期，全球總票房也因而大受打擊，讓人對尚未推出的續集更增憂慮，尤其美國演員工會罷工尚未落幕，該片攝製進度嚴重拖延，現已確定要到後年的5月才能上映。英國「衛報」近日就有篇文章標題為：「湯姆克魯斯能讓觀眾注意到『不可能的任務8』嗎？」內容似乎持否定的看法。
根據「衛報」這篇文章的分析，「不可能的任務：致命清算 第一章」從片名就已經點出還有下一章，因此下一集的情節應該跟這一集密切相關，偏偏檔期原本只隔一年，現在要拖到快兩年，到時候觀眾早把「第一章」的內容忘得差不多，更不太會對續集感到很大的興趣，加上原本「第一章」的賣座就已不如預期，顯示有看過、會好奇續集如何收場的人已經沒那麼多，續集很有可能票房比「第一章」更差。
從1996年推出首集到現在，「不可能的任務」系列已走過27個年頭，票房固然有高低起伏，「不可能的任務：致命清算 第一章」的北美賣座成績卻是系列的倒數第2名，只比第3集好，連首集的美國票房都不如，還是在沒有換算幣值或通膨的情況之下，這樣的表現真的足以讓人為下一集的票房擔憂。目前湯姆克魯斯只能期待在這兩年之內，有愈來愈多觀眾透過網路平台欣賞「不可能的任務：致命清算 第一章」、體會到影評的叫好不是沒有道理，恢復對此系列的信心，要不然下一集想挽回頹勢，真的不太容易。
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