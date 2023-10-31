阿湯情何以堪？英媒懷疑「不可能的任務8」票房難再起

湯姆克魯斯的魅力能否挽救「不可能的任務」系列頹勢？外界都很好奇。（路透）

湯姆克魯斯 今年夏天的主打大片「不可能的任務：致命清算 第一章」美國票房失利，表現遠不如預期，全球總票房也因而大受打擊，讓人對尚未推出的續集更增憂慮，尤其美國演員工會罷工 尚未落幕，該片攝製進度嚴重拖延，現已確定要到後年的5月才能上映。英國「衛報」近日就有篇文章標題為：「湯姆克魯斯能讓觀眾注意到『不可能的任務8』嗎？」內容似乎持否定的看法。

根據「衛報」這篇文章的分析，「不可能的任務：致命清算 第一章」從片名就已經點出還有下一章，因此下一集的情節應該跟這一集密切相關，偏偏檔期原本只隔一年，現在要拖到快兩年，到時候觀眾早把「第一章」的內容忘得差不多，更不太會對續集感到很大的興趣，加上原本「第一章」的賣座就已不如預期，顯示有看過、會好奇續集如何收場的人已經沒那麼多，續集很有可能票房比「第一章」更差。