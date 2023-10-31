「戀愛腦」泰勒絲一頭栽進新戀情 好友席琳娜想踩剎車

泰勒絲（左）近期與美式足球名將高調談情，常去看比賽。（路透）

樂壇天之驕女泰勒絲 ，創作歌曲才華無限，個人的財富也在團隊精心操作下飆破10億美元大關。外界眼中她要風得風、要雨得雨，唯獨處理感情的方式還是一堆人不以為然。

最被詬病的是她空窗期都不會太久，光是今年到現在還沒過完，已經換了3任男友，被嫌太過「戀愛腦」，遭諷刺「沒有男人活不下去」。尤其她近期和美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西打得火熱，不時現身VIP包廂觀戰，儘管炒熱話題，卻讓她的超級好朋友席琳娜覺得進度太快、該踩煞車。

席琳娜與泰勒絲年齡相近、又都是受到歐美青少年喜愛的偶像，照說應該有瑜亮情結，然而席琳娜曾經在受訪時公開表明：「泰勒絲是我在演藝圈唯一真正的朋友。」雖然引發後續一堆風波，卻足以突顯席琳娜有多看重這段友誼，泰勒絲也常常與她約碰面，交情一直都很深厚。

據「紐約郵報」八卦 版報導，席琳娜覺得泰勒絲過去幾年對隱私很保密，跟崔維斯在一起卻非常高調，實在不太像她，感到有些怪怪的。泰勒絲曾經找萊恩雷諾斯、布蕾克萊佛莉、休傑克曼等演藝界友人一起觀戰、同樂，席琳娜始終不願意加入，是因為認為此事已太受矚目到變得很混亂，她並不想置身其中。