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「戀愛腦」泰勒絲一頭栽進新戀情 好友席琳娜想踩剎車

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲（左）近期與美式足球名將高調談情，常去看比賽。（路透）
泰勒絲（左）近期與美式足球名將高調談情，常去看比賽。（路透）

樂壇天之驕女泰勒絲，創作歌曲才華無限，個人的財富也在團隊精心操作下飆破10億美元大關。外界眼中她要風得風、要雨得雨，唯獨處理感情的方式還是一堆人不以為然。

最被詬病的是她空窗期都不會太久，光是今年到現在還沒過完，已經換了3任男友，被嫌太過「戀愛腦」，遭諷刺「沒有男人活不下去」。尤其她近期和美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西打得火熱，不時現身VIP包廂觀戰，儘管炒熱話題，卻讓她的超級好朋友席琳娜覺得進度太快、該踩煞車。

席琳娜與泰勒絲年齡相近、又都是受到歐美青少年喜愛的偶像，照說應該有瑜亮情結，然而席琳娜曾經在受訪時公開表明：「泰勒絲是我在演藝圈唯一真正的朋友。」雖然引發後續一堆風波，卻足以突顯席琳娜有多看重這段友誼，泰勒絲也常常與她約碰面，交情一直都很深厚。

據「紐約郵報」八卦版報導，席琳娜覺得泰勒絲過去幾年對隱私很保密，跟崔維斯在一起卻非常高調，實在不太像她，感到有些怪怪的。泰勒絲曾經找萊恩雷諾斯、布蕾克萊佛莉、休傑克曼等演藝界友人一起觀戰、同樂，席琳娜始終不願意加入，是因為認為此事已太受矚目到變得很混亂，她並不想置身其中。

不過「紐約郵報」八卦版也稱，就算是席琳娜對泰勒絲一頭栽進和崔維斯凱爾西的熱戀不太贊同，她與泰勒絲倒是沒有因此鬧意見，友情不受到干擾。

席琳娜（左）與泰勒絲的交情極佳，眾所皆知。(摘自IG)
席琳娜（左）與泰勒絲的交情極佳，眾所皆知。(摘自IG)

泰勒絲 八卦 足球

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