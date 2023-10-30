章子怡離婚 網友喊話朱丹「看好枕邊人」

朱丹。（取材自微博）

女星章子怡和歌手汪峰23日官宣離婚，消息震撼演藝圈，周邊話題也持續延燒，不少網友湧入女星朱丹的微博 留言，要她「看好你老公，他的女神恢復單身了」。原來章子怡過去拍攝古裝劇時，曾與朱丹的老公周一圍有不少親密對手戲，如今章子怡恢單，粉絲不禁為朱丹擔心。

網友紛紛跑到42歲的朱丹的貼文下留言，要她注意自己的婚姻，「小心點好，看好枕邊人」、「守住婚姻絕不離婚，讓他倆求生不得求死不能」、「不能再戀愛腦了」，朱丹本人並未回應。

不過，也有網友發現，朱丹「好像很久沒發周一圍了，這不像她卑微的愛情」，另有粉絲留言說，「姐看好錢包和孩子，男人看不住，男人多得是」、「為啥都勸她看好，幹嗎要看？男人合適就留著，不合適踢走」。

朱丹擁有主持人、演員的多重身分，與前任丈夫林涵於2007年離婚後，2017再婚周一圍。朱丹自從周一圍與結婚生子後，逐漸淡出公眾視野，當起全職主婦，蓋飯娛樂報導，但兩人感情屢遭外界評論嘲諷，周一圍也被質疑不是一位好父親，好丈夫，甚至傳出婚變流言。

據悉，周一圍一向給人大男子主義印象，朱丹曾在綜藝節目中表示，「我們家從來沒有出現過爸爸在照顧寶寶的場面。」朱丹還被網友戲稱為「卑微丹」 。不過，朱丹也曾直播維護周一圍，稱家務都是老公在做，不做家務的是自己。

不僅如此，周一圍還不只一次在鏡頭前批判朱丹的演技。兩人在拍攝「金牌律師」時，周一圍就曾表示，一開始聽說要找夫妻兩人共同出演，自己其實並不想和朱丹合作，因為對方不夠專業。