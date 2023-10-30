傑尼斯事務所成立新經紀公司 東山紀之不擔任社長

東山紀之。（美聯社）

日本 「週刊文春」報導，傑尼斯事務所（現改名SMILE-UP.）原本要設立一家新經紀公司處理藝人合約，並由東山紀之擔任社長，但他已經辭退這項職務，新公司將從外部聘請社長。

傑尼斯事務所9月7日承認已故創辦人強尼喜多川性侵 小傑尼斯男藝人並致歉，社長藤島茱莉景子辭職，東山紀之接任。

東山紀之本月初召開記者會宣布，他理解各界對於「傑尼斯」這個名字繼續存在抱有疑慮，因此他宣布公司將改名為SMILE-UP.，「完全從藝人的培訓事業退出」，專注於為受害者提供賠償與關懷，並宣布將成立一間新的經紀公司，讓原傑尼斯事務所藝人選擇與新公司個別簽約。

這家新經紀公司原本將由東山紀之擔任社長、井之原快彥擔任副社長。不過根據報導，東山紀之已經決定辭退社長一職，也不會由事務所旗下藝人，或是藤島茱莉景子家族的人擔任社長，而是從外部聘請。

東山紀之在2日召開的記者會上說明，原本的傑尼斯事務所將分成兩個新結構，一家是由事務所改名的SMILE-UP.，將對強尼喜多川的受害者進行賠償。另一家則是新成立的經紀公司，負責藝人管理，名字向粉絲公開徵求，於明天截止。

據知，東山紀之若是同時擔任SMILE-UP.和新經紀公司的社長，將會出現管理上的問題，因此他擔任經紀公司社長的任命已被取消。