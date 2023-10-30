「佛萊迪餐館之五夜驚魂」賣座超狂 3天直逼8000萬
萬聖節就是要看恐怖片才對味！根據恐怖電玩遊戲改編的「佛萊迪餐館之五夜驚魂」，北美上映首周末就創下超驚人的佳績，3天累積票房達7800萬美元，和成本比它多了14倍的湯姆克魯斯大片「不可能的任務：致命清算 第一章」首周末差不多的成績，不僅再創製片公司「布倫屋」出品新片的最高首映票房紀錄，也是北美影史遊戲改編電影首周開片成績第2名，更是影史恐怖片首映賣座排名第3高，堪稱今秋最火熱的話題強片，不看就很難加入討論。
「佛萊迪餐館之五夜驚魂」描述一名夜間警衛試圖在鬼屋中求生的故事，但是在他內心糾纏的鬼魂和心魔才是他必須克服的難關，他要設法忘卻過去痛苦的記憶，努力活在當下，才能夠拯救他天真無邪的妹妹，由曾經主演「飢餓遊戲」系列的喬許哈契森擔任男主角。雖然原版的電玩就有不少死忠粉絲熱切期待電影版的推出，不過電玩改編成電影在賣座、口碑皆失利的前例太多，原本「佛萊迪餐館之五夜驚魂」也不特別被看好，想不到一上映就在美國開出超級大紅盤，不僅電影公司喜出望外，市場分析家也認為是媲美夏天「Barbie芭比」一樣難以複製的賣座奇蹟。
今年夏天美國一堆本來被看好的商業巨片，接連踢到票房鐵板，賣座數字可能都不一定會比「佛萊迪餐館之五夜驚魂」還高，成本卻是它的很多倍，「佛萊迪餐館之五夜驚魂」首周末票房就已經大賺，再次證明恐怖片拍得夠讓觀眾青睞，往往比砸大錢搞場面還要有利潤。
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