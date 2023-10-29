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韓星李善均簡易尿檢呈陰性 否認對警方「拒絕陳述」

中央社首爾29日專電
李善均。(取材自京鄉體育)
李善均。(取材自京鄉體育)

南韓知名演員李善均因涉嫌吸毒遭警方調查，但透過尿液檢體進行的簡易檢查結果為陰性；李善均方也否認在接受警方調查時，拒絕做出涉毒相關陳述。

李善均28日下午首次接受警方訊問，事後媒體引述警方說法報導，李善均在過程中拒絕做出涉嫌使用毒品的相關陳述，稱李善均表示「今天（28日）不會進行陳述」，當天未進行其他調查並非警方判斷，將與李善均委任律師盡快協調下次傳喚時程。

但李善均方卻向媒體否認此事，他的律師主張「我們所理解的首次調查就是關於毒品調查相關的檢測程序」，強調沒有任何行使拒絕陳述權的意思，在嫌疑人訊問過程中都會進行具體陳述。

以李善均的尿液檢體進行的簡易檢查結果顯示為陰性，但考量到簡易檢查僅能測出5到10天內是否吸食毒品，警方已規畫向國立科學搜查研究院申請對李善均的毛髮檢體進行精密檢測，至少需花費一個月時間。

此外，警方已扣押李善均的手機及其名下車輛，正透過科學鑑識確認手機是否確為他一直使用的手機，以及是否有湮滅證據嫌疑；並透過車輛調查釐清持有毒品罪嫌。

李善均涉嫌於今年初在一名娛樂場所女管理人員A某家中使用大麻等多種毒品，警方在調查江南的會員制沙龍毒品流通案時發現此事，鎖定李善均、歌手GD（G-Dragon，權志龍）等10人。

吸食大麻的違法行為近年在南韓愈見猖獗，根據南韓在野黨共同民主黨議員徐瑛教向關稅廳取得資料，今年上半年南韓海關扣押的大麻量多達83公斤，較去年同期增加43.6%；大麻相關犯罪件數雖較去年減少，但單件涉及大麻數量增加一倍，顯示大麻走私逐漸走向大型犯罪。

據南韓警方統計，涉及大麻的犯罪人數在去年達到2088人，較2018年的936人增加超過一倍；而根據大檢察廳分析，大麻類犯罪者年齡在2013年時以40多歲最多，到了2022年已變成30多歲為最大宗、其次為20多歲，出現年輕化傾向。

大麻 毒品 南韓

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