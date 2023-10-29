老公超狂身家曝光 女星豪買2房曝關鍵內幕

吳申梅(左)跟大3歲的香港科技旅遊業大中華區總裁老公Eric結婚將滿周年。圖／好莉嗨提供

吳申梅才跟老公Eric甜蜜同遊日本 ，下月11日結婚屆滿周年，雖因工作聚少離多，不過各自在台北、香港 入手新房，裝潢設計都是1房2廳，顯見以兩人世界為主，沒有預留寶寶的空間嗎？她直言現在事業為重，又把愛貓Teddy視為兒子，更被老公瘋狂洗腦「沒有小孩，我們會過得很快樂」，暫無心思「做人」，已完成的凍卵就暫時住在醫院。

她跟Eric去年11月11日登記結婚，Eric原是航空業高層，而後轉為科技旅遊業，是負責港陸、台灣以及日本業務的大中華總裁。

吳申梅透露在台北的新房約26坪，正在裝潢，老公在香港的房子進入簽約階段，坪數跟台北差不多，她說老公事業心重，會說沒工作不行，必須努力賺錢買房子，反觀自己沒工作時，就把老公放在第一順位，她甜笑說：「其實老公很黏我，沒工作時會跟我整天視訊聊天，想到什麼就講什麼。」