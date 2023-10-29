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以色列要求加薩醫院撤離 紅新月會：恕難從命

老公超狂身家曝光 女星豪買2房曝關鍵內幕

記者林士傑／即時報導
吳申梅(左)跟大3歲的香港科技旅遊業大中華區總裁老公Eric結婚將滿周年。圖／好莉嗨提供
吳申梅(左)跟大3歲的香港科技旅遊業大中華區總裁老公Eric結婚將滿周年。圖／好莉嗨提供

吳申梅才跟老公Eric甜蜜同遊日本，下月11日結婚屆滿周年，雖因工作聚少離多，不過各自在台北、香港入手新房，裝潢設計都是1房2廳，顯見以兩人世界為主，沒有預留寶寶的空間嗎？她直言現在事業為重，又把愛貓Teddy視為兒子，更被老公瘋狂洗腦「沒有小孩，我們會過得很快樂」，暫無心思「做人」，已完成的凍卵就暫時住在醫院。

她跟Eric去年11月11日登記結婚，Eric原是航空業高層，而後轉為科技旅遊業，是負責港陸、台灣以及日本業務的大中華總裁。

吳申梅透露在台北的新房約26坪，正在裝潢，老公在香港的房子進入簽約階段，坪數跟台北差不多，她說老公事業心重，會說沒工作不行，必須努力賺錢買房子，反觀自己沒工作時，就把老公放在第一順位，她甜笑說：「其實老公很黏我，沒工作時會跟我整天視訊聊天，想到什麼就講什麼。」

她近來專注籌備11月25日在高流舉辦的「相馮．紅人SHOW」演唱會，需避免接觸過敏原，尤其是在老公香港住處的緬因貓Mallow，她說：「Mallow很親人，會在我頭上睡覺，只要一踏進老公的家，我就會發作開始流鼻水。」算算約2個月不能見面，也無法慶祝結婚周年。

吳申梅把「相馮．紅人SHOW」演唱會當成送給在天上的外公、外婆的大禮物。記者沈昱...
吳申梅把「相馮．紅人SHOW」演唱會當成送給在天上的外公、外婆的大禮物。記者沈昱嘉／攝影
吳申梅跟老公以事業為重，暫無心思「做人」。記者沈昱嘉／攝影
吳申梅跟老公以事業為重，暫無心思「做人」。記者沈昱嘉／攝影

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