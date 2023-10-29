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「六人行」眾星 她第一個悼念馬修派瑞 「媽」也出聲了

記者蘇詠智／即時報導
摩根菲釵（左）與凱薩琳透納（右）在「六人行」客串扮演馬修派瑞的雙親。圖／摘自X
摩根菲釵（左）與凱薩琳透納（右）在「六人行」客串扮演馬修派瑞的雙親。圖／摘自X

「六人行」馬修派瑞驚傳在洛城家中的按摩浴缸內溺斃，享年54歲。該劇的官方社群帳號與製作該劇的華納兄弟電視聯合發表聲明，表示對此悲劇傷心，稱他對劇組所有人都是真正的禮物。而過往10季的情節中，馬修派瑞扮演的錢德和不少演員有對手戲，第一個搶先出來在社群網站上發文悼念他的，是飾演錢德的鴨嗓女友珍妮絲的瑪姬惠勒。

瑪姬惠勒雖然並非「六人行」主角，但她的特殊嗓音，以及和馬修派瑞的逗趣對手戲，卻讓觀眾印象極深刻。她在社群網站上寫道：「真是莫大的損失，全世界都會記得你，馬修派瑞。在你過於短暫的生命裡，曾為許多人們帶來的歡樂，則會繼續活下去。我為我們曾經一起共享的創作時光深感被賜福。」

客串飾演錢德母親的資深性感女星摩根菲釵則寫道：「我為我『兒子』馬修派瑞的去世而心碎，失去這麼出色的年輕演員讓人震驚。我向他的親友、家人獻上關懷和愛，尤其是他的父親約翰班奈派瑞，我們以前合作過兩齣影集。」

曾在「六人行」客串扮演麗莎庫卓飾演的脫線女菲碧之約會對象的麥可拉帕波特，也在社群網站上寫道：「安息吧，馬修派瑞。永遠親切、酷、冷靜又有才華，你已經是美國文化的一部分，會永遠活著。」

馬修派瑞去世，讓許多影迷和曾合作的演員感傷。（美聯社資料照片）
馬修派瑞去世，讓許多影迷和曾合作的演員感傷。（美聯社資料照片）
瑪姬惠勒（右）在「六人行」扮演馬修派瑞的鴨嗓女友，是該劇演員中第一個發表悼念他的...
瑪姬惠勒（右）在「六人行」扮演馬修派瑞的鴨嗓女友，是該劇演員中第一個發表悼念他的圖文。圖／摘自IG

馬修派瑞 社群網站

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