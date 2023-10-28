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真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）
湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

漫威超級英雄電影曾經在全球各地掀起賣座熱潮，甚至有段時間，幾乎出什麼片子都大賣，也讓操盤這些英雄片的凱文費吉在公司內部掌握大權，關於漫威英雄電影的選角、拍攝有何內幕，他亦比任何人都更清楚。近日一本叫作「漫威帝國：美國大眾文化的崛起」（暫譯）新書推出，凱文費吉在和作者的訪談中，揭露了一些各方好奇已久的問題之真正答案，其中之一，就是為何湯姆克魯斯沒能順利接下「鋼鐵人」這個角色。

眾所周知，漫威影視帝國是由於「鋼鐵人」大賣才得以建立，當時男主角小勞勃道尼，才經歷過持有毒品入獄服刑這樣的負面事件，還是外界眼中的2、3線演員，如果不是漫威曾經差一點就要破產，實在無法給出太多的片酬，也很難讓人相信如此一部超級英雄商業片，會由這種咖位的演員擔任主演。

妙的是，小勞勃道尼之所以雀屏中選的關鍵因素，正好就是湯姆克魯斯之所以被排除的原因，凱文費吉答道：「湯姆克魯斯開出的價碼高到連有獲利的公司如福斯，都不敢承擔這種風險。」因為當時超級英雄片還並非商業上的保證，加上湯姆克魯斯又非常貴，為了減少賠累的可能，漫威必須在沒有那麼大牌的男星之中物色人選，當年有被考慮的人包括今年夏天主演奇蹟大賣片「自由之聲」的吉姆卡維佐、影集「火線警探」男主角提摩西奧利芬特等，最後才確定是小勞勃道尼。

吉姆卡維佐被傳也曾是「鋼鐵人」可能人選之一。（路透資料照片）
吉姆卡維佐被傳也曾是「鋼鐵人」可能人選之一。（路透資料照片）
小勞勃道尼夠便宜，才能成為「鋼鐵人」銀幕化身。圖／摘自IMDb
小勞勃道尼夠便宜，才能成為「鋼鐵人」銀幕化身。圖／摘自IMDb

漫威 湯姆克魯斯 破產

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