真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

漫威 超級英雄電影曾經在全球各地掀起賣座熱潮，甚至有段時間，幾乎出什麼片子都大賣，也讓操盤這些英雄片的凱文費吉在公司內部掌握大權，關於漫威英雄電影的選角、拍攝有何內幕，他亦比任何人都更清楚。近日一本叫作「漫威帝國：美國大眾文化的崛起」（暫譯）新書推出，凱文費吉在和作者的訪談中，揭露了一些各方好奇已久的問題之真正答案，其中之一，就是為何湯姆克魯斯 沒能順利接下「鋼鐵人」這個角色。

眾所周知，漫威影視帝國是由於「鋼鐵人」大賣才得以建立，當時男主角小勞勃道尼，才經歷過持有毒品入獄服刑這樣的負面事件，還是外界眼中的2、3線演員，如果不是漫威曾經差一點就要破產 ，實在無法給出太多的片酬，也很難讓人相信如此一部超級英雄商業片，會由這種咖位的演員擔任主演。