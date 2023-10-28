我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大決議壓倒性通過要以哈停火 美不滿、以拒接受

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

張惠妹親妹暴瘦10公斤 美成這樣開唱驚艷粉絲

記者梅衍儂／即時報導
SAYA張惠春開唱。記者李政龍/攝影
SAYA張惠春開唱。記者李政龍/攝影

SAYA張惠春攜手郭忠祐、林芯儀今（28）起一連2天在台北國際會議中心開唱，SAYA為此在3個月成功甩肉10公斤，在台上笑問歌迷：「我這次有沒有變比較辣？」透露每天都在運動，就是要把體態變回「少女時代」，她還結合粵語和阿美族語演繹Beyond的「海闊天空」，讓歌迷回味青春歲月。張惠妹也託人送來花籃為妹妹加油打氣。

SAYA出道27年，因擔任胞姊天后張惠妹合音而步入歌壇，獲IFPI認證為「台灣女子團體唱片銷售量最高紀錄保持人」，近年她以商演活動為主，直到4月參與寶吉祥「歌之饗宴7-卿親歌聲演唱會」，才又站上大型售票演唱會的舞台，找回喜歡唱歌的初衷。這次演唱會主題為「破繭而出」，SAYA期許自己透過這次演出重新出發，歌唱事業再次展翅高飛。

她昨帶來帶來許多膾炙人口的老歌，包括「冷井情深」、「恰似你的溫柔」、「讀你」、「牽引」，也和郭忠祐對唱「你最珍貴」，他還帶來「想你想得好孤寂」、「無眠」、「信仰」、「舞台」等；而自選秀中發跡的林芯儀，2014年榮登Youtube華語歌曲點閱率排行榜第3名，被封為「億萬歌姬」。為讓演出盡善盡美，林芯儀這段時間控制飲食、積極鍛鍊身體，體型更加精實。在演唱會中，林芯儀突破以往的表演框架，挑戰多語言經典歌曲，獲得滿場觀眾熱烈迴響。

SAYA張惠春瘦10公斤開唱。記者李政龍/攝影
SAYA張惠春瘦10公斤開唱。記者李政龍/攝影

上一則

「花月殺手」太長 戲院主動中場休息 導演不爽觀眾反嗆

延伸閱讀

陳奕迅鼻涕流成瀑布 病後澳門開唱被歌迷逼哭

陳奕迅鼻涕流成瀑布 病後澳門開唱被歌迷逼哭
詹雅雯不懼病魔 明年6度攻蛋

詹雅雯不懼病魔 明年6度攻蛋
張惠妹、王傑全都回春了 17位巨星青春影像一次曝光

張惠妹、王傑全都回春了 17位巨星青春影像一次曝光
海外選手再曝「好聲音」選秀黑幕 稱張惠妹曾道歉

海外選手再曝「好聲音」選秀黑幕 稱張惠妹曾道歉

熱門新聞

章子怡（右二）被狗仔爆料已與汪峰（左）離婚。(取材自微博)

狗仔爆料是真的 章子怡、汪峰宣布離婚：讓彼此更好成長

2023-10-23 03:50
許瑋甯(左)與外公過去的合照。圖／截圖自IG

金鐘視后獎座獻外公願望成真 祖孫「典禮上相見」了

2023-10-25 13:46
「捍衛戰士：獨行俠」近期開始被嚴厲批評。圖／摘自imdb

負評出現 「捍衛戰士2」其實沒有大家說的那麼好？

2023-10-22 15:24
章子怡(左)2004年被拍到熱吻霍啟山。（取材自微博）

章子怡離婚後 昔與富三代熱吻畫面瘋傳 網敲碗喊復合

2023-10-24 21:06
汪峰被起底是演藝圈的「隱形富豪」。(取材自微博)

章子怡離婚後… 35億共同財產只得7億？汪峰被起底是隱形富豪

2023-10-25 21:33
(噓！新聞)

汪峰章子怡離婚 未婚生女的她解氣：姐終於睜眼了

2023-10-23 11:14

超人氣

更多 >
A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中
科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒
緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺
跑馬拉松心跳驟停 華裔醫生路過救他一命 上天安排的

跑馬拉松心跳驟停 華裔醫生路過救他一命 上天安排的