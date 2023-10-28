張惠妹親妹暴瘦10公斤 美成這樣開唱驚艷粉絲

SAYA張惠春開唱。記者李政龍/攝影

SAYA張惠春攜手郭忠祐、林芯儀今（28）起一連2天在台北國際會議中心開唱，SAYA為此在3個月成功甩肉10公斤，在台上笑問歌迷：「我這次有沒有變比較辣？」透露每天都在運動，就是要把體態變回「少女時代」，她還結合粵語和阿美族語演繹Beyond的「海闊天空」，讓歌迷回味青春歲月。張惠妹也託人送來花籃為妹妹加油打氣。

SAYA出道27年，因擔任胞姊天后張惠妹合音而步入歌壇，獲IFPI認證為「台灣女子團體唱片銷售量最高紀錄保持人」，近年她以商演活動為主，直到4月參與寶吉祥「歌之饗宴7-卿親歌聲演唱會」，才又站上大型售票演唱會的舞台，找回喜歡唱歌的初衷。這次演唱會主題為「破繭而出」，SAYA期許自己透過這次演出重新出發，歌唱事業再次展翅高飛。