資深天后再登封面殘酷對決：77歲雪兒完敗61歲梅格萊恩
雜誌封面人物不是當紅年輕偶像的專利，資深天后一樣也能夠成為主打，不過彼此保養的高下，就難逃被比較。77歲的雪兒和61歲的梅格萊恩，近日分別登上「PAPER」、「時人」的封面，不同於前者仍然豔麗、霸氣，後者還是無法遮掩外表的明顯變化，難以找回當紅時的甜美俏麗。
雪兒闖蕩演藝圈快要一甲子，舞台表演始終是造型奇特奪目、前衛而充滿自信，就算現在已經要邁向80歲，她還是堅持不退休，也不改變特立獨行的作風。她的現任男友亞歷山大艾德華茲才37歲，不到她年齡的一半，她仍認為彼此之間沒有代溝，亦不怕被形容為「祖孫戀」。
她在「PAPER」的最新封面雖然頂著一頭白髮，身上的凡賽斯亮片緊身連衣褲還是將她的勻稱體態襯托出來，搭配鮮豔的唇彩，看來完全沒有同年紀女性的蒼老，如果不特別提，不會有太多人看出封面上的人物已經年過70。
昔日曾是「美國甜心」代表的梅格萊恩，過去10多年沒有太多影劇作品，彷彿半退休，近期她要推出自導自演的最新愛情喜劇「What Happens Later」，特地接受「時人」專訪，將過去幾年的心路歷程說個明白。雖然影迷樂見她再度回歸幕前，但「時人」的封面照上，她的嘴唇與顴骨看來不太自然，且下巴也變得較豐滿，整張照片就是給人一種揮之不去的詭異感。
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