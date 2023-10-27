BTS V私生飯太猖狂 跟進住家電梯還逼結婚

南韓 人氣男團BTS 防彈少年團人氣遍及全球，所到之處幾乎都會吸引粉絲前來。不過隨之而來的「私生飯」問題也經常困擾他們，像是成員Jungkook（正名：田楨國）就曾在直播中要求不要再送食物到自己家來，而住家地址在網上也查得到，對此他也坦然表示是自己作為偶像的宿命。另外，成員V（金泰亨）更是被私生飯尾隨進住家電梯，還強逼他結婚，警方調查後也發現該女子並不是初犯。

防彈少年團成員V日前被私生飯尾隨，據韓媒報導，該名女子在昨（26）天晚上約6點30分左右在V家門口堵人，他確認V駕車進入公寓停車場後便尾隨在後，之後他進入V家的電梯裡，並跟他搭話，接著拿出結婚證書。警方在接獲保全報案後隨即趕往現場，不過卻沒有抓到該名女子，但憑著結婚證書上的個人資訊掌握他的身分，進而查出他不是第一次跟蹤V。