BTS V私生飯太猖狂 跟進住家電梯還逼結婚
南韓人氣男團BTS防彈少年團人氣遍及全球，所到之處幾乎都會吸引粉絲前來。不過隨之而來的「私生飯」問題也經常困擾他們，像是成員Jungkook（正名：田楨國）就曾在直播中要求不要再送食物到自己家來，而住家地址在網上也查得到，對此他也坦然表示是自己作為偶像的宿命。另外，成員V（金泰亨）更是被私生飯尾隨進住家電梯，還強逼他結婚，警方調查後也發現該女子並不是初犯。
防彈少年團成員V日前被私生飯尾隨，據韓媒報導，該名女子在昨（26）天晚上約6點30分左右在V家門口堵人，他確認V駕車進入公寓停車場後便尾隨在後，之後他進入V家的電梯裡，並跟他搭話，接著拿出結婚證書。警方在接獲保全報案後隨即趕往現場，不過卻沒有抓到該名女子，但憑著結婚證書上的個人資訊掌握他的身分，進而查出他不是第一次跟蹤V。
V的所屬公司BIGHIT MUSIC在今日稍早發布聲明表示：「我們對侵犯藝人隱私、威脅藝人安全的跟蹤犯罪行為採取零容忍態度。」強硬表達保護藝人的立場。新聞曝光後，一向寵粉的V也隨即在粉絲付費平台及IG分享近照跟練團影片報平安，還留言要大家別擔心，貼心舉動讓粉絲放大心中大石。
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