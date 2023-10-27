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李善均吸毒外遇「遭限制出境」 愛家人設崩壞傷透妻子

記者李姿瑩／即時報導
李善均和GD都逃不過司法調查。圖／摘自京鄉體育
李善均和GD都逃不過司法調查。圖／摘自京鄉體育

韓流天王G-DRAGON（GD）27日針對吸毒一事喊冤，透過律師發表正式聲明，嚴正澄清「我沒有吸毒」。但韓國警方根本不理他，直接依法申請拘捕令，限制GD和李善均出境。

韓國警方表示，GD和李善均染毒是不同案件，雖然GD派出律師協助澄清，也承諾會誠實配合調查，但法律之前人人平等，警方並未因他是天王而有所禮遇，一切全都依照流程查辦。

因為被酒店會所女室長爆料涉毒，現在GD必須接受毛髮檢驗，並配合到案說明。警方也已經扣押這名女室長的手機，要從通聯記錄去比對GD和李善均的行蹤。目前警方已經從女室長的住處查獲私自種植大麻，但她辯稱只是朋友單純種菜，企圖逃脫刑責。

不堪的是，已婚的李善均跟這名女幹部不只是毒友，兩人還過從甚密，媒體人李鎮浩在個人網路頻道爆料，李善均和此女私下約見7次面，對方提供了處方簽安眠藥，李善均收下後，就此被拿捏住把柄，一錯再錯。

李善均妻子田慧珍看到新聞後大受打擊，完全沒想到愛家的另一半涉嫌吸毒還外遇。現在李善均除了要面對司法審判，還要力保家庭完整，最糟情況可能落得工作和家庭兩頭空。

李善均和GD都逃不過司法調查。圖／摘自spotvnews
李善均和GD都逃不過司法調查。圖／摘自spotvnews

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