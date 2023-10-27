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甄珍、劉家昌愛恨糾葛數十年 年少最愛今日竟翻臉成仇

記者蘇詠智／即時報導
劉家昌（左前起）和甄珍、章立衡已經徹底決裂。圖／報系資料照片
劉家昌（左前起）和甄珍、章立衡已經徹底決裂。圖／報系資料照片

甄珍與劉家昌愛恨糾纏快要半世紀，劉家昌初見不到20歲的甄珍就喜歡，在她嫁給謝賢之後還用了一些手段，使得謝賢與她產生誤會、決定離異，得以名正言順的對她展開追求、最後如願成了她的第2任丈夫，之後不僅一起合作拍戲，經營飯店，生了兒子後甄珍息影在家相夫教子，兩人卻鬧到離婚，甚至在離異後這麼多年、彼此都已年過70，還在為了爭產互相指控，真令人感慨他們的人生，比戲劇情節還要曲折。

最早甄珍認識劉家昌時還只有10多歲，那時劉家昌對她有好感卻沒展開追求，反而是和「國聯五鳳」中的江青戀愛、結婚，然而江青婚後與劉家昌自組公司拍片，竟與老東家國聯關係開始破裂，最終「國聯五鳳」幾乎都離開，只剩下甄珍待得最久，劉家昌與江青生了兒子劉繼成後，婚姻也沒能和諧，最終離異收場。

此時的甄珍已經益發亮麗，更因一連串的賣座電影成了台灣影壇的頭號女星，更紅到香港，但她與香港小生謝賢因戲結緣，最後嫁到香江，劉家昌本來已經沒有機會再追求甄珍，不過他有意找甄珍合作拍戲，跟友人三不五時送花、問候，還打聽好她去日本，出現在飯店「巧遇」，甄珍本來也只覺得兩人很有緣，沒有想太多，可是媒體報導很多，謝賢心中已經有疙瘩，最後如連鎖反應一般，甄珍與謝賢的婚姻破裂，媒體懷疑劉家昌是導火線。

恢復單身之後的甄珍，與劉家昌走得愈來愈近，戀情也瞞不住公眾，之後在1978年結婚。甄珍接著在拍片上常夫唱婦隨、以劉家昌執導的影片為主，甚至兩人在美國拍「揹國旗的人」一度演出帶著好幾位台灣演員「跳機」事件，還在洛城經營起飯店。外界看來覺得甄珍為丈夫付出很多，視為「鶼鰈情深」的表現，哪知背後竟不像大家以為的美好。

甄珍近年來一直被捲進與劉家昌的口水戰，彼此婚姻真相一點一滴的洩露，原來早就離婚多年，而甄珍稱劉家昌嗜賭造成一直需要拿錢幫他填補破洞，這幾年更是被劉家昌一而再再而三指控「狠心奪產」，連站在她這邊的兒子章立衡（原名劉子千）也被捲進去，甄珍常是因為受不了劉家昌難聽的數落兒子，才被氣得公開回應。

5年前甄珍跑了趟美國洛杉磯與劉家昌打官司，那時法官駁回劉家昌的一切要求，劉家昌卻沒有善罷干休，近日又在臉書上罵她和章立衡狠心奪產，說她「人面獸心」，批章立衡「不忠不孝」，絲毫不顧臉面，也不念舊情，但數十年前，她曾經是他見到就喜歡的「小淘氣」，是他想盡辦法也想要娶回身邊的理想伴侶。人世間最諷刺的事，莫過於此。

甄珍（左）與劉家昌曾經事業與生活都密不可分。圖／報系資料照片
甄珍（左）與劉家昌曾經事業與生活都密不可分。圖／報系資料照片
甄珍（右）與劉家昌的婚姻背後有不少不為人知的真相。圖／報系資料照片
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劉家昌 香港 洛杉磯

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