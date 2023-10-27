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陳奕迅病後開唱爆淚 驚曝尷尬窘況「旁人幫吸鼻水」

記者梅衍儂／即時報導
陳奕迅怕生病影響演出。圖／環球音樂提供
陳奕迅怕生病影響演出。圖／環球音樂提供

陳奕迅（Eason）因身體不適，日前澳門演唱會延期，他昨（26）日病後重新開唱，一連4天於澳門威尼斯人金光綜館舉行「FEAR AND DREAMS」世界巡迴演唱會，當大家以為他未完全痊癒會影響水準，他卻發揮極限潛能，唱到觀眾嘆為觀止，掌聲雷動。

觀眾在「今日」亮起手機燈並大聲合唱，讓Eason感動落淚，不停用手拭淚，冷靜情緒再繼續演出，他笑說：「大家今晚得到一個好像按摩3小時之後再演出鼻塞的我，大家都很熱情的支持，你們太厲害了，請接受我的掌聲，今晚我多送一首歌給你們！」令觀眾欣喜若狂。

他也順勢宣布新專輯「CHIN UP!」27日午夜推出，並首唱新歌「社交恐懼癌」，談到：「你們是全球第一人聽到這首歌的LIVE，多謝你們，希望你們喜歡。我的新碟有8首歌，再過一會兒你們就可以在網上聽到，有機會聽原裝正版這首歌可能會更好聽，因為唱LIVE一定會有些瑕疵。」觀眾歡呼拍掌以示讚許，接著他又跟全場大合唱了「單車」、「十年」及「明年今日」。

Eason坦言演出前有壓力，擔心鼻病毒未完全康復影響水準，而且知道觀眾為他改期，舟車勞頓再到澳門，更加有不可失準「必勝」的心態，「整晚我的鼻水一直不停流，因為病毒會弄穿鼻膜，一擤鼻涕就如瀑布傾瀉，所以要忍，不能擤，要慢慢用紙巾吸出來，每次回去後台換衣服時，都很尷尬，要工作人員幫我慢慢吸鼻水出來。」

不單Eason感動落淚，不少歌迷也陪著他流淚，Eason說：「我散光見不到，自己是因病變得比較脆弱，唱到『今日事情如不順，今日問題仍不盡』就更是觸動神經，所以平日很少會在舞台上落淚，也忍不到淚如雨下。今晚觀眾真的好好，那種支持及欣賞，讓我感受到台上台下融為一體的感覺，一個演出台上台下能融合就是一個最好的表演、最好的演出；其實哭也不是壞事，喊是一種很好的抒發方法，一直強忍著反而會忍到病。」

陳奕迅的演出博得滿堂彩。圖／環球音樂提供
陳奕迅的演出博得滿堂彩。圖／環球音樂提供
陳奕迅病後開唱。圖／環球音樂提供
陳奕迅病後開唱。圖／環球音樂提供
陳奕迅唱到落淚。圖／環球音樂提供
陳奕迅唱到落淚。圖／環球音樂提供

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