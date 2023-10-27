碧昂絲、泰勒絲都輸了 「金氏紀錄」認證：瑪丹娜最強

瑪丹娜仍是金氏紀錄認證的「史上歌曲銷量最高」和「史上巡演票房累積最高」的女歌手雙冠王。（路透）

當今樂壇天之驕女泰勒絲 ，與中生代天后碧昂絲 ，雖然今年都因為巡迴演出票房熱賣而又大出風頭，但要數「史上最強女歌手」，大姐大大瑪丹娜 如果自居第2，沒有人敢稱冠軍。「金氏世界紀錄」近日重新認證，瑪丹娜是史上歌曲銷量最高的女藝人，綜合專輯、單曲、數位發行等，超過4億，在她之後才依序是蕾哈娜、瑪麗亞凱莉、泰勒絲與碧昂絲。

根據「金氏世界紀錄」，瑪丹娜從2009年開始就一直穩坐「銷量最高女歌手」冠軍寶座，超過10年仍未被擠下王座，在她之前銷量更高的歌手和樂團只有披頭四、「貓王」艾維斯普里斯萊和麥可傑克森，更顯出她的威力不凡。除了音樂的銷量傲視群雌，瑪丹娜同時也還是「巡演票房收入最高女歌手」紀錄保持人，近13億8975萬美元，由於她最近還展開了「The Celebration」巡迴演唱，這個數字可望再往上加。

最令人佩服的是，瑪丹娜目前65歲，完全可以在家享受富裕的退休生活，她卻堅持不退休，還完全不想被泰勒絲比下去，在規畫「The Celebration」的節目時，就安排了一堆的歌舞，練習練到抵抗力下降、一度因為感染而送進加護病房，差點一命嗚呼，她卻休息不到半年，馬上踏上巡演的旅程，拚勁令人自嘆弗如。