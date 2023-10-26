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梁朝偉憶拍「悲情城市」 感念侯孝賢啟發「如何成為演員」

娛樂新聞組／即時報導
「悲情城市」導演侯孝賢（前排右）與主要演員合影，後排左二為梁朝偉。（本報資料照片）
「悲情城市」導演侯孝賢（前排右）與主要演員合影，後排左二為梁朝偉。（本報資料照片）

享譽國際的台灣大導演侯孝賢傳出因失智症退休，震驚演藝圈，曾與他合作過「悲情城市」的港星梁朝偉，近日出席東京影展大師講座，回憶與侯孝賢拍攝該片時的點滴，稱那是他第一次親身體驗學習如何成為演員，並感謝侯導對他的啟發。

1989年上映的「悲情城市」，讓梁朝偉拿下威尼斯影展金獅獎，也是他首部揚威國際的作品。

香港01報導，梁朝偉在東京影展大師班上憶述，當時的他在影壇出道不久，很想嘗試跟不同人合作，但由於不熟悉台灣，為了準備角色讀了不少有關台灣的書，又因為不懂台灣語言，而被設定成一個聾啞人士角色。

當時，為了更快進入狀況，梁朝偉還曾坐6小時車到台南拜訪一位聾啞藝術家，觀察及模仿對方的言行舉止。

梁朝偉表示，拍攝「悲情城市」的過程，是他第一次親身體驗學習如何成為演員，當時受侯導啟發，看了很多外國藝術電影及文學小說，有感原來拍攝藝術片，情感是如此細緻及豐富，對之後的表演十分有幫助。

被問當時與侯孝賢一起拍戲時，有沒有遇到什麼趣事？梁朝偉只笑答，「侯導當時要做的事太多了，所以他沒有空理我，他都讓我自己發揮，多讀書去了解更多歷史」。

除了侯孝賢之外，梁朝偉也再度提起與老搭檔王家衛的合作，並說當時陷入迷失的狀態，覺得在表演上無法再進步，完全走到瓶頸時遇到了王家衛，兩人首次合作便是「阿飛正傳」，「當時是和張曼玉合作，她很多時候演完兩三遍就過了，我要拍十幾遍，甚至最多26遍，當時很有挫敗感。導演告訴我你不需要太多演技，他想把我的演技都拆下來，讓我由心出發去發揮角色，而且有很厲害的團隊和演員，所以能集中精神改進自己表演方式」，迄今仍感謝侯孝賢、王家衛兩位導演的栽培與協助。

梁朝偉出席東京影展大師講座，提及當初與侯孝賢合作「悲情城市」的趣事。(取材自微博...
梁朝偉出席東京影展大師講座，提及當初與侯孝賢合作「悲情城市」的趣事。(取材自微博)

梁朝偉 侯孝賢 影展

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