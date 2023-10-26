李修賢分享昔日拍戲趣事 大爆「這位影帝」唱歌不能入耳…

張家輝被爆料「唱歌不堪入耳」。(取材自微博)

現年71歲的港星李修賢曾參演過多部警匪片，憑正義凜然的警察角色而深入民心，其後開始學習幕後工作，演而優則導。近日，李修賢拍片分享與昔日演員合作的故事，透露有一位影帝唱歌非常難聽，到了「不能入耳」的地步。

李修賢出道至今超過50年，演過許多膾炙人口的電影，更曾以自導自演的電影「公僕」奪下香港 電影金像獎及台灣金馬獎「最佳男主角」，ㄧ舉榮獲雙料影帝。這段時間迷上玩抖音 的他，不時分享許多明星的陳年舊事。

香港01報導，李修賢近日大聊發掘影帝張家輝的經歷，說起兩人合作拍攝「化骨龍與千年蟲」的趣事，他更爆料，「我從來沒有聽過人家唱歌，唱得那麼難聽的，真的不能入耳，而且他唱得非常陶醉。」

李修賢透露，張家輝是少年警察學院出身，畢業後當了4年警察，之後就找上李修賢，希望進入演藝圈發展，「他說他要做演員，所以第一部戲我就讓他演『壯志雄心』裡的一個學生。」而張家輝陸續與李修賢合作了多部電影，包括「風雨同路」、「雷霆掃穴」、「化骨龍與千年蟲」等。

據悉，張家輝在「化骨龍與千年蟲」中大開金嗓，搭着李修賢肩膀，高歌Beyond的「灰色軌跡」，而且唱得非常投入，不過李修賢評價，「這是我第一次聽張家輝唱歌，看來他只會演戲。」