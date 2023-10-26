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李善均愛家形象全毀 田慧振出事前訪談早有蹊蹺

編輯蔡欣妤／即時報導
李善均(左)愛家形象全毀。(圖／擷自<a href='https://www.instagram.com/hoduent/' target=_blank>instagram</a>)
李善均(左)愛家形象全毀。(圖／擷自instagram)

南韓演藝圈近日又爆出大咖藝人吸毒，影帝李善均、KPOP天王GD被先後爆出，讓不少粉絲感到失望又氣憤。據韓媒報導，警方在調查毒販交易紀錄時查到李善均，發現他參與其中甚至還遭到勒索封口，同是演員的妻子田慧振還得賣房變現替老公收拾善後。而後又被查出他疑似連劈兩女，愛家好男人形象全毀。

影帝李善均與妻子田慧振交往6年在2009年結婚，兩人婚後育有兩子，田慧振在升格人母後減少工作量，盡可能在家當賢妻良母。兩人是南韓演藝圈著名的「銀色夫妻」，還曾因此接到代言工作。李善均除了被爆吸毒外，也被揭露與頂級沙龍的29歲女服務生有染，該女子甚至在酒裡下藥並勒索他。此外，韓媒又爆出還有另一名員工也是他的出軌對象，兩人曾一起在家中跟酒店裡吸毒，再度重創李善均的形象。

韓媒《News1》在事件爆出後也翻出田慧振兩個月前的訪談，他當時正在為新戲《陌生人》宣傳。田慧振在劇中飾演一位很年輕就懷孕生子的媽媽，被問到現實中他是什麼樣的媽媽時，他形容老公像是長子，包括愛犬他有四個孩子要照顧，而老公是最不聽話的那一個。幾天之後，李善均為新電影《眠》宣傳，他當時也回應了妻子的說法，表示：「那是她的立場，我就不多說什麼了。」如今看起來兩人似乎早早就分道揚鑣。

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