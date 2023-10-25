首位非裔超級英雄離世 山繆傑克森不捨悼念

理查朗崔被譽為好萊塢首位黑人超級英雄。(美聯社)

美國非裔男星理查朗崔（Richard Roundtree）曾演出「黑街神探」（Shaft's Big Score! ）系列、「殺戮戰警」（Shaft）系列聞名，更以私家偵探約翰雪夫一角聞名影壇，但卻傳出24日因胰臟癌在家過世，享壽81歲，經紀人出面證實，山繆傑克森（Samuel Jackson）也在社群放出兩人曾在四年前合作的劇照，發文悼念這位偉大的前輩。

媒體報導指出，理查朗崔24日下午在洛杉磯 的家中過世，家人陪侍在旁，而經紀人也證實他的死訊，山繆傑克森曾接替他演出約翰雪夫的兒子約翰雪夫二世，在「殺戮戰警」扮演這位粗暴、熱血的正義偵探，另在IG哀悼，強調理查絕對是有史以來唯一最適合約翰雪夫的男人，「他的離世不僅在我心中留下深深的創傷，我相信你們也同樣如此」。

山繆傑克森曾於2019年推出續集「新殺戮戰警」，不僅邀請年邁的理查朗崔回歸，更找來年輕男星傑西亞瑟演他兒子，約翰雪夫三代同堂的畫面，至今讓影迷津津樂道。