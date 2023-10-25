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章子怡離婚後… 35億共同財產只得7億？汪峰被起底是隱形富豪

娛樂新聞組／即時報導
汪峰被起底是演藝圈的「隱形富豪」。(取材自微博)
汪峰被起底是演藝圈的「隱形富豪」。(取材自微博)

大陸影后章子怡和歌手汪峰日前官宣離婚，震驚演藝圈，兩人的財產問題引發網友熱議，據傳兩人共同財產有35億元人民幣。但喜劇演員趙本山的徒弟劉一飛，日前在直播爆料章子怡只拿到五分之一，大約7億人民幣，其餘28億元都是汪峰的，網友這才驚覺汪峰財力驚人。

眾所周知，汪峰的事業狀況不如章子怡，加上他今年的巡迴演唱會票房欠佳，許多人都以為他財務有問題，但隨著章子怡、汪峰離婚消息傳出後，汪峰也被起底是演藝圈的「隱形富豪」。

據悉，汪峰除了當歌手，他早在2020年就加入了直播帶貨行列。汪峰曾在一場直播帶貨中賣出2億元商品，其中包括了他自己品牌的耳機、音箱、衣服等，當然也包括了一些其他品牌的手機、化妝品、保健品等。

2022年7月，汪峰轉往抖音直播，一個月帶貨7場，累積銷售額就高達5000萬元。

有人說汪峰近年在音樂上沒有甚麽表現，但他在直播帶貨時的生動演技，的確是個稱職推銷員。

不過，有很多汪峰的資深歌迷希望他，別再「不務正業」，好好重回音樂路上，再現那個搖滾的汪峰。

此外，在兩人官宣離婚後的隔天，汪峰被狗仔目擊結束工作的身影，而他的狀態似乎不太好，尤其髮量明顯減少，後腦勺更被網友發現似乎禿了一塊，遭酸「髮量危機」、「挺禿然的」，還有人說說，「都禿了，怪不得離婚了」。

章子怡被爆料離婚後只分得7億人民幣。(取材自微博)
章子怡被爆料離婚後只分得7億人民幣。(取材自微博)

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