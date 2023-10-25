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一度淡出歌壇 「七匹狼」的他56歲變這樣

記者林士傑／即時報導
姚可傑(前)太久沒拍MV，在場一度很不適應。（圖：掬石工作室提供）
姚可傑(前)太久沒拍MV，在場一度很不適應。（圖：掬石工作室提供）

56歲的姚可傑是「東方快車合唱團」主唱，也是「七匹狼」要角之一，出道35年來一度淡出歌壇，選在10月25日生日當天推出全新單曲「掙脫會想念的地方」，他說：「我想掙脫會想念的地方應該就是我的音樂人生，曾經想要脫離，但是又回到了喜愛的音樂裡，活在音樂裡！」

他這次擔任EP製作人，實踐做自己想做的音樂，新歌「掙脫會想念的地方」的創作靈感來自於疫情期間看著女兒唸書及參加大考的辛苦過程，他表示：「疫情期間長時間待在家與家人互動，看著女兒這麼辛苦考大學的過程中，產生了想透過音樂來為她打氣，並觸發用歌曲跟與她一樣的年輕人聊聊，把對未來的憧憬與嚮往注入歌曲中。」

拍攝MV期間遇到酷暑，他又不是穿著夏季造型，且因為太久沒拍MV，一開始不知道要怎麼面對鏡頭，後來告訴自己盡量融入在合作拍攝的樂團之中，逐漸適應節奏，「後來突然聽到工作人員會跟著一起哼唱這首歌，所有的辛苦都不辛苦了。」

聊到凍齡訣竅，姚可傑稱維持青春活力的心態就是「保持對音樂的熱情」，平常沒花心思保養、偶爾運動，「會把自己投在學習彈奏樂器的興趣裡，有時候彈個半天也不會覺得累，保持著一直學習的態度，並且盡量活在有年輕人的氛圍裡，告訴自己追求目標的權利不限年齡，定下一個目標，就有著可以動的欲望、可以熱切的活著！有年輕的一顆心，這樣年不年輕的外貌就不重要了！」

出道35年的姚可傑曾經淡出歌壇。（圖：掬石工作室提供）
出道35年的姚可傑曾經淡出歌壇。（圖：掬石工作室提供）
56歲的姚可傑是「東方快車合唱團」主唱，也是「七匹狼」要角之一。（圖：掬石工作室...
56歲的姚可傑是「東方快車合唱團」主唱，也是「七匹狼」要角之一。（圖：掬石工作室提供）

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