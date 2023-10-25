李善均之後…G-Dragon也傳涉毒 警證實立案 網：不意外

G-Dragon被警方立案調查是否涉毒。（圖：香奈兒提供）

南韓 實力派男星李善均染毒震驚演藝圈，不少網友驚訝稱「形象大崩壞」，而今韓媒再爆天團BIGBANG主唱G-Dragon（權志龍）驚曝也被立案，不過不少網友對此反應卻是「不意外」。

據韓媒「News1」報導，仁川警察局以涉嫌違反毒品 管理法將他立案後強制調查，警方表示由於調查中，暫無法透露具體內容。

對此，BIGBANG所屬YG娛樂回應：「他現在不是我們公司的藝人，我們難以用官方立場回應。」警方則說這是獨立案件，與李善均涉毒案無關。

目前仁川警局也將李善均等八人列為調查對象，懷疑他涉嫌違反毒品管理法，接觸大麻 和海洛因等。此外財閥家族第三代、作曲家和儲備歌手等也都疑似涉案，全都在調查中。

G-Dragon（權志龍）涉毒新聞一出，引起網友熱議，不少網友卻坦言「不意外」，在近期南韓又爆藝人吸毒風波中，雖然聽聞GD被立案有點驚訝，但想一想又覺得不意外，甚至有網友直接以「毒龍」稱呼，評論「感覺就是一直有在C」、「不太意外 他給人的感覺就是早晚會出事」，但也有網友認為調查結果還未出爐，未確定前先不下定論。

對於南韓藝人涉毒風波再起，網友直呼：「貴圈真亂」、「泡菜壓力真的很大，一堆人都在吸是怎樣。」