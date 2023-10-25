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賣完就絕版…85歲瓊瑤最後一本書「瓊章瑤句」和他聯名

記者楊起鳳／即時報導
瓊瑤（左起）、古巨基一起出席她的「當那首歌響起」創作六十周年演唱會。記者李政龍／攝影
瓊瑤（左起）、古巨基一起出席她的「當那首歌響起」創作六十周年演唱會。記者李政龍／攝影

文壇作家愛情小說教母瓊瑤今年85歲，總共出版71本書，今年剛好是瓊瑤創作六十周年，她25日透露即將自費出版最後一本書，特別的是這本書將和讀者一起聯名出版，書中收錄她所有著作的金句，書名為「瓊章瑤句」，瓊瑤並搶先曝光新書封底，也是她第一本燙金流水編號1000本，賣完就「絕版」的書！

瓊瑤透露因緣際會認識了馬來西亞的讀者粉絲孟瑞，對方初中時讀瓊瑤小說，就會記下裡面的金句！他將過去寫下的瓊瑤小說金句寄給瓊瑤後，讓瓊瑤大受感動，想起網路上有很多她的「金句」，都是取自戲劇，但最後都被人惡搞且錯誤叢生。她一時感慨，邀請對方可以試著將作品金句都挑出來，沒想到對方二話不說願意試試。

半個月以後，孟瑞果真發給瓊瑤，瓊瑤被深深感動：「有人能這樣讀懂我。我鼓勵他挑選編撰，今年8月，他把全部『金句』發給了我，我細細讀完，竟然淚盈於眶。85歲了，我才知道我寫了多少不同的人生！我也在孟瑞的前言、引言、後序、分類中，讀到更多的感動。我決定要出版它，做為我有生之年的最後一本書！也是『創作六十周年的壓軸』！」。

瓊瑤將出版人生最後一本書「瓊章瑤句」。圖／摘自臉書
瓊瑤將出版人生最後一本書「瓊章瑤句」。圖／摘自臉書

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