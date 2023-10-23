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不忍了…前小三砲轟貝克漢賣慘 曾抓到他偷吃

記者蘇詠智／即時報導
蕾貝卡露斯曾是在英國遭千夫所指的小三。圖／摘自IG
蕾貝卡露斯曾是在英國遭千夫所指的小三。圖／摘自IG

英國昔日足球金童大衛貝克漢的紀錄片影集在Netflix上架後，雖引起熱烈迴響，卻又引發新的爭議。過去被踢爆是他外遇對象的蕾貝卡露斯，砲轟他在片子裡只是在演受害者，只想讓大家聽到他很慘，可是沒有一點反省，還是把她塑造成罪魁禍首，暗示讓他妻子維多莉亞感到痛苦的人是她。

蕾貝卡露斯曾是維多莉亞的助理，卻和老闆的老公偷情，遭到千夫所指。她後來在英國也待不下去，目前定居挪威，也已為人妻母，表示過去在英國連上個超市都會被偷拍，但挪威人根本不覺得她的事情很怎樣，坦言：「我大部分挪威朋友都會說，這有什麼，我以前也跟有婦之夫在一起過啊，我做過XXXX的事情…拜託，誰沒有過去？」

她還加碼爆料，稱有一回陪大衛貝克漢去個派對，結果一下子看不到他人影，偏偏維多莉亞又打電話來找人，她被要求一定要叫他出來接電話，只好去跟她的隨行保鑣交代，不料看到保鑣打開某間臥房的門，沒多久他跟保鑣一起出來，她卻從門縫中瞥見有個西班牙模特兒躺在床上，深感受傷的她把手機交給他，沒好氣說道：「你老婆。」他跟維多莉亞簡短通了一下話，再把手機還給她，此時的她非常難過、相當受傷，只覺得自己是個大傻瓜，無奈還必須對他唯命是從。

雖然貝克漢夫妻人前人後都營造「模範夫妻」的形象，其實大衛貝克漢時常被傳有小三，這回只不過因為紀錄片讓他變成眾所矚目焦點，一堆陳年的緋聞又再度冒出來，也許維多莉亞受到刺激，傳說她也要做自己的紀錄片，講出自己觀點的真相，不想讓老公獨搶鋒頭。

大衛貝克漢（左）與維多莉亞貝克漢因為近來推出的紀錄片，再被捲進話題風暴中。（路透...
大衛貝克漢（左）與維多莉亞貝克漢因為近來推出的紀錄片，再被捲進話題風暴中。（路透資料照片）

足球 緋聞 Netflix

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