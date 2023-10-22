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李亞鵬欠債4000萬搞失聯？ 法官下令限制消費…網友為王菲慶幸

娛樂新聞組／即時報導
李亞鵬從昔日的大明星變成欠債大戶。(取材自微博)
李亞鵬從昔日的大明星變成欠債大戶。(取材自微博)

歌壇天后王菲的前夫李亞鵬，自從退出演藝圈從商後，投資失利背負巨債。但他日前被發現帶著妻子海哈金喜、女兒李夏，一起到新疆旅行，高調行為惹來網友質疑「有錢去玩沒錢還債」。近日更被爆出未按約定還款，甚至搞失聯，被法院下令限制消費。

綜合媒體報導，李亞鵬和哥哥李亞煒日前傳出因未按時履行還款義務，已被法院明令限制高消費。對此，申請限制消費的原告律師受訪表示，李亞鵬方在判決生效後，至今仍未履行任何判決義務，而且連法官都聯絡不上李亞鵬，所以才會公開發布限制消費令，敦促李亞鵬配合履行。

對此，李亞鵬發聲明澄清，「欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，無需多言。」

據悉，李亞鵬欠下的債務遠不只4000萬，另外積欠了很多員工補償金。

此事還波及他的前妻王菲，王菲一度被媒體詢問看法，但未獲得回應。李亞鵬稍早則在自己的直播間表示，「限高了好啊！這樣機票都省了，如果再限制每天只吃兩頓飯，就可早日把欠款還清。」

對此，不少網友感到不解，「以前可是如日中天的大明星啊」，還有人認為他住豪宅、開豪車，這段時間也忙著直播帶貨，若真想還錢可以做出具體行動，更有網友表示，「還好王菲已離開了他」。

王菲 投資 新疆

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