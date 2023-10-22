泰國超美18歲女星談「初戀」 看許光漢就心跳加速

導演薇婉(左起)、女主角泰蒂婭、宛薇來台灣宣傳電影「初戀你我他」。圖／希望影視行銷提供

泰國 影壇新星泰蒂婭吉拉龐恩斯普在泰國電影「初戀你我他」一人分飾兩角，表現亮眼，22日她與雙胞胎導演宛薇和薇婉．特地到台灣宣傳，由於片中有講述初戀，問起她的愛情故事，僅害羞表示，「很正常的喜歡學長」。至於是否有欣賞的台灣男星？她說因導演推薦，最喜歡許光漢 ，看到照片就心跳加速。

泰蒂婭今年18歲，但一出道主演電影就挑戰分飾兩角雙胞胎，她覺得最困難的地方是跟技術層面有關，因不僅要記住雙胞胎不同的性格，劇情還有雙胞胎假扮彼此，所以經常搞錯身份，就連劇組也會搞混，不過導演分享訣竅，演姊妹時可以想像一位性格像黃金犬、一位是哈士奇，用類似的方式區分角色性格，至於泰蒂婭本人更偏向哪種類型？兩位導演說她更像可愛的西施犬，但泰蒂婭自認像是黃金犬跟哈士奇兩者混合的米克斯。

雖然此片故事元素來自自導演的成長經歷，但其實薇婉導演透露，事實上兩人沒有一起喜歡同一個男生，「一般來說，雙胞胎的真正默契，就是知道對方喜歡一個人自己就會去避免，電影只是設計了一些『意外』的橋段，讓他們喜歡上同一個人。」宛薇導演與分享受台灣電影影響不少，她在拍攝「初戀你我他」的時候就是以「藍色大門」的為風格的想像，「如果沒有『藍色大門』，可能就沒有『初戀你我他』，所以真的很開心這部電影可以有機會在台灣上映！」

兩位導演也表示自己最近看了「關於我和鬼變成家人的那件事」，坦言非常喜歡電影，也對許光漢留了非常深刻的印象，表示希望有機會可以合作，宛薇導演說：「我很喜歡『陽光普照』，所以看『關於我和鬼變成家人的那件事』一直覺得男主角很面熟，才發現他也有演『陽光普照』，更加驚訝許光漢是個很多面向的演員，希望有機會可以跟他合作。」