負評出現 「捍衛戰士2」其實沒有大家說的那麼好？

「捍衛戰士：獨行俠」近期開始被嚴厲批評。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯 去年大作「捍衛戰士：獨行俠」不僅全球狂賣近15億美元，更風光入圍 奧斯卡最佳影片，連影評人都報以好評，甚至比起1980年代推出的第一集還要明顯的叫好。

不過近期首集導演東尼史考特的哥哥雷利史考特，卻開了第一槍，稱「捍衛戰士：獨行俠」根本在原創性上比不過第一集，還暗示片子一點也不怎樣。之後演出「黑道家族」的羅伯伊萊爾更砲轟「捍衛戰士：獨行俠」像麥當勞一樣，只會一時之間受到喜愛，幾年之後就會被質疑「怎麼那麼糟」，罵道：「它毀了整個電影業！」

去年「捍衛戰士：獨行俠」人人誇，一年之後已經有人出來逆風批評，這只是酸葡萄心態，還是該片的公眾評價真的要大翻轉的前兆？

歐美娛樂網站分析，「捍衛戰士：獨行俠」出現的時機剛剛好，就在疫情 衝擊快要結束、觀眾大舉重回戲院正好期待要感受炫目商業大作影音效果時，它盛大上映，讓所有人再一次回味疫情前欣賞娛樂大片的過癮感覺，所以對它的印象分數破表，情不自禁幫它加很多分，超過片子本身的成績。

但現在，觀眾不會再受到這樣的感情因素影響，會回歸就片子本身的表現來評斷，「捍衛戰士：獨行俠」之前得到的溢美將可能慢慢消褪，好評反轉到負評增多。