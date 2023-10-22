我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列戰車非蓄意砲擊埃及陣地 為數不詳埃軍輕傷

亞裔普立茲獎得主挺巴 稱活動遭紐約猶太組織取消

金鐘獎烏龍…活著的導演成已故追憶 電視台道歉

記者楊起鳳／即時報導
第58屆金鐘獎發生烏龍，誤植追思影人照片，三立於凌晨時已經更正江長文過世畫面。圖／三立提供
第58屆金鐘獎發生烏龍，誤植追思影人照片，三立於凌晨時已經更正江長文過世畫面。圖／三立提供

第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮21日落幕，但有眼尖網友發現追思影人片段疑似誤植照片，將已故藝人江長文的照片誤植成仍活著的導演游天龍。認為這個烏龍錯誤會嚇死，對雙方都很不尊重。對此三立承認疏失，並已於凌晨重播時更正畫面。

網友質疑，追思影片中，江長文的照片明明是導演游天龍，但游天龍仍活著，卻被誤植為過世，不少認識游天龍的友人認出照片紛紛回應：「烏龍！」、「天啊！這是大阿哥游天龍！」 演員呂嘉興也留言：「我認識游天龍導演，他得甚麼獎？」後來發現是電視台誤植照片覺得不可思議，他說：「應該是搜尋出現導演的那張錯誤照片，金鐘奬工作人員就截圖引用了！真的是太誇張了」。

呂嘉興之後接受本報訪問時確認追思影片中的照片就是導演游天龍，他說：「我和鄭仲茵主演民視的『台灣奇案—冤沉大海』就是游天龍導演拍的，他還健在啦，猛一看嚇死人。」他說網上因為有將游天龍導演和江長文的照片放在一起，可能金鐘獎工作人員上網去抓江長文照片，剛好抓到錯誤截圖就用了。他表示之前拍戲還有跟游導演吃飯聚會，照片確認就是誤植。

對此，三立電視台承認疏失並發聲明表示：第58屆金鐘獎緬懷已故藝人影片誤將資深前輩江長文先生照片誤植為演員游天龍先生，承辦單位三立電視承認疏失，並已於凌晨重播時更正畫面。

三立電視對於作業疏失向外界致歉，表示文化部和三立都已經與當事人老婆聯繫上，並親自致意。

上一則

「人選」演員全沒得金鐘獎 製作人曝賴佩霞真實反應

延伸閱讀

「人選」演員全沒得金鐘獎 製作人曝賴佩霞真實反應

「人選」演員全沒得金鐘獎 製作人曝賴佩霞真實反應
金鐘58／薛仕凌抱視帝 蔡淑臻3度入圍終封后

金鐘58／薛仕凌抱視帝 蔡淑臻3度入圍終封后
美媒指「台灣健保正崩潰」 北榮抗議：與原訪談差異大

美媒指「台灣健保正崩潰」 北榮抗議：與原訪談差異大
金鐘迷你劇后帝…許瑋甯獎獻外公 李程彬淚謝貴人

金鐘迷你劇后帝…許瑋甯獎獻外公 李程彬淚謝貴人

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22
林青霞教陳漫打乒乓球。（取材小紅書）

林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業

2023-10-20 22:19
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。(取材自微博)

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

2023-10-19 07:30

超人氣

更多 >
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機
印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？

印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？
伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源