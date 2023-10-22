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李善均被毒販勒索3.5億韓元 害慘老婆「賣房救夫」

記者李姿瑩／即時報導
李善均(左)和全慧珍原本有著美滿婚姻。圖／摘自Naver
李善均(左)和全慧珍原本有著美滿婚姻。圖／摘自Naver

韓國實力派演員李善均涉嫌吸毒，慘遭藥頭勒索3.5億（韓元，下同，約25.7萬美元）。現在不只連累許光漢新戲的拍攝進度，妻子全慧珍更被他害慘，早在5月就賣房變現。

韓媒「Channel A News」報導，警方先抓到幾名毒販，調查他們的通聯紀錄和交易往來，發現李善均在他們的往來名單中，雙方有10幾通的通話記錄。警方追查後發現，李善均陸續匯了多筆款項給藥頭，總金額高達3.5億韓元，這才推測李善均可能涉嫌交易毒品和被威脅。

而在調查過程中，接連查出南陽乳業外孫女黃荷娜、練習生韓瑞熙，兩人死性不改，涉嫌在住處和聲色場所多次吸食毒品。

警方已經申請搜索扣押，要驗李善均的毛髮，進一步釐清他是否吸毒，下周再傳喚他到案說明。韓媒這時想起，李善均的太太全慧珍今年5月才賣掉江南大樓，中間只有10億韓幣的價差，而且僅持有一年，扣稅後根本沒有獲利，如今看來全慧珍似乎已經知道老公闖禍。

韓媒推測，全慧珍以150億韓元拋售江南不動產，可能要為了支付李善均造成的後續違約金。當然也不排除她準備離婚，所以提前預作財產分配整理。

李善均(右)和全慧珍(左)的合體代言被廠商下架。圖／摘自Naver
李善均(右)和全慧珍(左)的合體代言被廠商下架。圖／摘自Naver

毒品 許光漢

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