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周也、孟子義攜手遊樂園 「雙美同框」網讚美如初戀

娛樂新聞組／即時報導
周也(右)和孟子義(左)開心自拍。(取材自微博)
周也(右)和孟子義(左)開心自拍。(取材自微博)

大陸新生代女星周也近日在個人的社交平台上分享了一組美照，並為此配文「本周特別播報員」，還艾特了女星孟子義，兩人的同框也引發網友的關注，紛紛直呼「公主們太可愛了」、「美的像初戀啊」，還有人喊起周也在新劇「為有暗香來」中的名字「華淺」，要她「快點和離」。

周也和孟子義近日現身北京環球影城，兩人應景地戴上可愛的髮箍，還自拍美照，兩人對著鏡頭擺出了各種可愛表情，可以看得出來兩人姊妹情深。

近日，周也主演的電視劇「為有暗香來」熱度爆棚，劇中，周也飾演的女主華淺前世因一念之差犯導致家破人亡，重生的她一步步改過自新，獲得全新的人生。據悉，這是一部大女主戲，周也將這個清冷成熟穩重的角色詮釋得相當好。

周也曾在大收逾15億票房的電影「少年的你」中飾演反派魏萊，雖然戲分不多但給觀眾留下深刻印象，並被提名百花獎與金雞獎最佳女配角。

周也的五官端正、氣質清新，剛入學北京電影學院就被封「北電校花」，早前更憑一張證件照，美到上熱搜。

孟子義則是因為在「射鵰英雄傳2017」中飾演「穆念慈」一角，劇中表演亮眼被冠上「最美穆念慈」的封號。

據了解，周也和孟子義兩個本無交集的女演員因為綜藝「五十公裡桃花塢」相識，因為年齡相仿，兩人成了同一屋簷下的室友，並結為好友。

北京 環球影城

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