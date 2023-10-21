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好萊塢演員罷工邁入第100天 大明星伸援添士氣

中央社洛杉磯21日綜合外電報導
美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）7月14日在好萊塢各主要片廠、串流平台的總公司外罷工示威。中央社
美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）7月14日在好萊塢各主要片廠、串流平台的總公司外罷工示威。中央社

好萊塢演員罷工今天邁入第100天，站在罷工糾察線的演藝工作人員擔憂財務困難之際，仍對與製片公司談出好結果抱持希望。

路透社報導，昨天在串流影音平台Netflix總部外，站在罷工糾察線（picket line）的演員十分感謝喬治克隆尼（George Clooney）等一群好萊塢大明星提出3年內為「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）注入1億5000萬美元會費的建議，以協助終結這場罷工。

54歲的史佩特（Richard Speight）表示：「這顯示他們關注（罷工），代表我們正在發揮影響力。因為如果沒有A咖演員之下的B咖和C咖演員支撐影視作品的其他部分，A咖一樣不能工作。」

史佩特還說，這些大明星如今介入，不僅在精神上關心，甚至願意對目前情況提供財務承諾，令人振奮。

36歲的編劇兼演員布蘭克（Vincenza Blank）表示，演員們的團結令人印象深刻，但財務衝擊也很嚴酷。「我必須為了錢去做些事來應付支出，我通常不必這樣做。」

這場罷工打亂了好萊塢的影視產製，造成數以千計的劇組人員及演員沒有工作。好萊塢編劇本月稍早已與主要電影公司簽訂3年新合約，為148天的罷工劃下句點。

不過，由於好萊塢演員工會和製片公司在串流平台營收及人工智慧（AI）使用上意見不合，雙方上週談判破裂。

數名演員表示，他們期待工會能達成演員們值得的協議，幫助他們支應居住在洛杉磯這般昂貴城市的生活成本。

葛羅斯曼（Kevin Grossman）說：「感覺我們要保持堅強，繼續撐下去。我當然不覺得我們應該停止，如果你已經走這麼遠了，就最好繼續走下去。」

罷工 好萊塢 洛杉磯

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