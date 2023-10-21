金鐘58／兒童台姐姐轉型成功 米可白出道18年首度奪金

米可白上台領女配角獎感動到淚崩。圖／三立提供

戲劇節目男女配角獎頒給米可白和楊大正，米可白和楊大正都是首度以演員的身分入圍 金鐘就擒獎。米可白一路從葡萄姐姐變身專業演員，楊大正也從滅火器樂團主唱成為演員，他在台上喊話：「我不但是主唱也會是個好演員。」

宣布入圍時米可白哭著上台，她謝謝評審看到她的努力，「我以前是葡萄姐姐、後來變成通告藝人再來變成演員」透露自己真的很愛演戲。她在後台受訪時稱11年前曾入圍兒童節目，得獎好像在做夢一樣，「謝謝經紀公司 一直去試鏡，才會被大家看到。」她出道18年，在兒童台當了5年姐姐，後來又當了通告藝人5年，轉當演員已經8年。感謝「牛車來去」導演給她機會，得獎獎金會請劇組吃飯。

男配角獎是堪稱死亡之組，強強對決，最後由「我願意」的楊大正打敗以「模仿犯」入圍呼聲很高的庹宗華和陳博正等老戲骨。楊大正在「我願意」中演瘖啞人士，十分挑戰演技。他說：「不好意思第一次來就拿到禮物」。他表示自己已經演出14年，感謝每一個給他機會的人。也強調自己除了是樂團主唱外，還是會個很好的演員，笑稱樂團曾很擔心他成為演員後樂團會沒有收入，他笑：「現在拿到金曲獎更要擔心」卻誤將金鐘獎講成金曲獎，他在後台受訪時稱因為是第一次領金鐘，以前比較常接金曲，希望以後可以習慣不要口誤。