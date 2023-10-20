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博眼球？辣眼睛？向佐女裝直播帶貨惹爭議

娛樂新聞組／即時報導
向佐穿女裝帶貨，自己吐槽「有人會買嗎」。（視頻截圖）
向佐穿女裝帶貨，自己吐槽「有人會買嗎」。（視頻截圖）

香港男星向佐擺脫出軌爭議回歸家庭，還開始經營副業直播帶貨，但近日直播不平靜；先是抱女兒入鏡遭官方警吿，又為了母親向太遭網友惡評失控在線上大吼，近日他豁出去在直播間「穿女裝」再度引發爭議。網友感嘆演藝圈為了博取觀眾不擇手段。

向佐直播帶貨屢有爭議性和討論度，繼「家人風波」後，近日在賣女裝時，他更當起模特現場穿出售賣的服飾；畫面裡，向佐上套了件黑色露腰短T，可能是為了搭配，向佐還找了一頂可愛的小毛絨帽。

在直播團隊「好帥」吹捧中，向佐對著鏡頭展示自己的小蠻腰，還伴隨著音樂跳了一段女團舞；不過，向佐這身裝扮讓不少網友笑翻，連他自己在直播間，都直接吐槽「有人會買嗎」。還有評論指出，向佐在男人味的加持下，換成女裝有種面目猙獰的感覺，違和感實在太強。

有網友吐槽說，現在觀眾好慘，本來上班就煩了，打開電視全是資本家的「醜孩子」，還有網友直呼辣眼睛「這應該是史上女裝最醜的男星了，郭碧婷真的是受罪」。

有人不解問道：「向佐家裡明明超有錢，幹嘛還跟網紅一樣博眼球」，但也有網友力挺，認為向佐這樣靠自己賺錢養家沒毛病，更表示「敬業！值得學習」。

向佐穿女裝直播帶貨惹議。（視頻截圖）
向佐穿女裝直播帶貨惹議。（視頻截圖）

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