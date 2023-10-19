貝克漢紀錄片影集破Netflix紀錄 嗆愛妻「裝窮」成亮點

「貝克漢」紀錄片與愛妻維多莉亞的互動相當有趣。(歐新社)

足球 巨星貝克漢推出Netflix 紀錄片影集「貝克漢」，並帶著時尚、歌手界極具盛名的妻子維多利亞一同入鏡，還未上檔就話題性十足，這部紀錄片包含了他的足球生涯、家庭生活等，其中還有貝克漢20年前與女助理的外遇，老婆維多利亞坦言那是人生最困難的一刻。果然首周開出佳績，締造3900萬觀看次數，打敗「哈利王子與梅根」成為Netflix首周收看數最高的紀錄片影集。

貝克漢與維多利亞結婚超過20年，在紀錄片中他坦承並重提這段外遇，那是2003年他剛從曼聯轉投西班牙皇家 馬德里，與女助手兼翻譯（Rebecca Loos）瑞貝卡出軌，當時女方接受媒體訪問時透露，與貝克漢維持了4個月的不倫關係，不過貝克漢否認，如今在紀錄片中貝克漢終於坦承自己出軌過，讓維多利亞在紀錄片中也坦承當時無比難過。

此外，還有貝克漢細數過往戰役，還有他曾經害國家隊失利的世界盃球賽，讓人見證到足球男神不為人知的一面，此外還有與妻子鬥嘴，有一段維多利亞談及雙方一見鍾情，提到他們都出自「勞動階級家庭」，貝克漢忍不住插嘴喊：「說實話！」貝克漢還開玩笑問「妳爸開什麼車送妳上學？」讓維多利亞一時語塞，直喊「我說的是實話」、「要看狀況」，貝克漢則不斷虧她「妳要妳爸開什麼車送妳上學」，最後她才坦言「好吧，我爸在1980年代有勞斯萊斯」該段紀錄也在網路上廣為流傳，相當爆笑。

影片來源：YouTube E! News