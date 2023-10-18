布蘭妮自爆為賈斯汀墮胎 哭喊「人生最痛苦的事」

布蘭妮(右)新書自爆曾為賈斯汀墮胎，還表示他當時還不開心。(路透資料照片)

昔日的樂壇「小甜甜」布蘭妮，近年常有脫序行為，本月下旬即將發行個人回憶錄，正當外界以為她會再度提及自己的家人、前夫，但最新的勁爆內容，竟是曾經與她交往的樂壇天王賈斯汀，消息人士指出布蘭妮曾為賈斯汀墮胎 ，「他很不開心，說我們還沒準備好要迎接小寶寶的到來，認為我們還太年輕」。

外媒「TMZ」報導指出，小甜甜布蘭妮、賈斯汀兩人是童星出身，也在同一時間成為聞名全球的偶像新星，被外界稱為樂壇的金童玉女 ，兩人約莫在19歲時相戀，但她當時卻懷了賈斯汀的小孩，因為從小深受宗教教育影響，想要生下小孩，沒想到賈斯汀卻不領情，「我非常愛賈斯汀，一直期待我們能組一個家庭，只是這比我預期的時間還要早太多了」。

不過，賈斯汀表示他還年輕，想要拚事業，並不想要太快當爸，而這讓布蘭妮一度陷入低潮，「如果當時完全由我做決定，我永遠不會走這條路」，更說這是她人生至今最痛苦的事情之一。