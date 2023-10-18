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布蘭妮自爆為賈斯汀墮胎 哭喊「人生最痛苦的事」

記者陳建嘉／即時報導
布蘭妮(右)新書自爆曾為賈斯汀墮胎，還表示他當時還不開心。(路透資料照片)
布蘭妮(右)新書自爆曾為賈斯汀墮胎，還表示他當時還不開心。(路透資料照片)

昔日的樂壇「小甜甜」布蘭妮，近年常有脫序行為，本月下旬即將發行個人回憶錄，正當外界以為她會再度提及自己的家人、前夫，但最新的勁爆內容，竟是曾經與她交往的樂壇天王賈斯汀，消息人士指出布蘭妮曾為賈斯汀墮胎，「他很不開心，說我們還沒準備好要迎接小寶寶的到來，認為我們還太年輕」。

外媒「TMZ」報導指出，小甜甜布蘭妮、賈斯汀兩人是童星出身，也在同一時間成為聞名全球的偶像新星，被外界稱為樂壇的金童玉女，兩人約莫在19歲時相戀，但她當時卻懷了賈斯汀的小孩，因為從小深受宗教教育影響，想要生下小孩，沒想到賈斯汀卻不領情，「我非常愛賈斯汀，一直期待我們能組一個家庭，只是這比我預期的時間還要早太多了」。

不過，賈斯汀表示他還年輕，想要拚事業，並不想要太快當爸，而這讓布蘭妮一度陷入低潮，「如果當時完全由我做決定，我永遠不會走這條路」，更說這是她人生至今最痛苦的事情之一。

據傳小甜甜布蘭妮後來演唱抒情歌「Everytime」，歌詞提及「渺小的我，需要你的呵護」，就是寫給賈斯汀與無緣的小孩，然則賈斯汀多年後已與「機戰未來」、「德州電鋸殺人狂」漂亮女星潔西卡貝兒結婚，並育有2子，不過賈斯汀個性風流，拍攝電影「Palmer」時，還被拍到與女主角艾莉莎溫萊特私下牽手、愛撫的畫面，引起軒然大波，不過當時賈斯汀立刻對外道歉，潔西卡也表示原諒，但這次再度爆出墮胎事件，讓外界好奇賈斯汀、潔西卡的反應，迄今兩人的發言皆未對外回應。

「小甜甜」布蘭妮近年常有脫序行為。圖／摘自IG
「小甜甜」布蘭妮近年常有脫序行為。圖／摘自IG
布蘭妮(右)新書自爆曾為賈斯汀墮胎，還表示他當時還不開心。(路透資料照片)
布蘭妮(右)新書自爆曾為賈斯汀墮胎，還表示他當時還不開心。(路透資料照片)
布蘭妮(右)、賈斯汀昔日曾是樂壇的金童玉女，如今際遇大不同。(美聯社)
布蘭妮(右)、賈斯汀昔日曾是樂壇的金童玉女，如今際遇大不同。(美聯社)
「小甜甜」布蘭妮即將出版個人專書「The Woman in Me」，目前已爆料曾...
「小甜甜」布蘭妮即將出版個人專書「The Woman in Me」，目前已爆料曾為賈斯汀墮胎。圖／摘自IG

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