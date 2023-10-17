歐陽娣娣獻古裝劇初體驗 丫鬟扮相曝光模樣清秀

蔣勤勤在「當家主母」中因丈夫下落不明，扛起一家之主重責大任。（圖：八大提供）

歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣在「當家主母」中飾演蔣勤勤家的丫鬟，獻出古裝劇初體驗，扮相清秀。蔣勤勤在「當」劇中飾演「沈翠喜」一角，擺脫封建社會束縛，找到內心的自我，哪怕是場短暫的夢，失去生命也要去爭取。

蔣勤勤表示，希望透過這部劇，帶給大家對生活的理解，包括工作、事業、愛情，就像劇中她的台詞「希望有一天身為女子，也能無所畏懼。」故事以清朝為背景，描述蘇州興起的緙絲家族。為建構整體場景，搭建耗時4個月，搭景動用到200人，陳設道具則有60人合力完成，把當年江南蘇州的織造業輝煌時代展現出來。

金馬影后惠英紅在劇中扮演姨太太，談到這是她從影以來最懦弱的角色，曾一度被大家認為因角色太過悲慘，由她來詮釋會不會太過霸氣？惠英紅再用演技證明，她不是只會演一個角色。她分享，戲裡有場戲是兒子即將被斬首，她沒有任何動作及表情，而是把所有的痛直接從眼神中流露出來，令人看得揪心跟心疼。