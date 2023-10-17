小甜甜布蘭妮回憶錄自爆 19歲時為賈斯汀墮胎

賈斯汀（左）是布蘭妮最知名的舊愛之一。（美聯社）

流行樂壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）的回憶錄「我內心的女人」（暫譯）（The Woman in Me），將於10月24日出版。布蘭妮在回憶錄爆料，前男友賈斯汀（Justin Timberlake）在2000年讓她懷孕，但19歲的她選擇墮胎 ，因為賈斯汀還不想當爸。

TMZ報導，布蘭妮在回憶錄寫下藏了20多年的秘密。「這是一個驚喜，但對我來說，這不是一個悲劇。我非常愛賈斯汀，我一直希望有一天我們能組建一個家庭，這比我預期的來得早。」布蘭妮在書中談到懷孕時說。

布蘭妮稱，但是同齡男友賈斯汀對她懷孕的事很不高興。「他說我們還沒準備好要孩子，我們還太年輕。」她在書中寫道：「我知道人們會因此討厭我，我同意不生這個孩子，我不知道這是不是一個正確的決定。如果讓我一個人來決定，我絕不會做那件事。然而賈斯汀卻那麼肯定，他不想當父親。」

賈斯汀（右）是布蘭妮最知名的舊愛之一。（美聯社）

布蘭妮描述她的墮胎經歷：「直到今天，這都是我一生中經歷過的最痛苦的事情之一。」

「我內心的女人」由Simon & Schuster旗下出版商Gallery Books發行，發言人表示，首刷量超過100萬冊。這本書已經在TikTok 引起廣大廻響。

賈斯汀曾坦承他11歲參加迪士尼 頻道的「米老鼠俱樂部」節目開始，就對布蘭妮一見鍾情。不過，這段舉世皆知的青梅竹馬戀情，在賈斯汀21歲、布蘭妮20歲時告吹。