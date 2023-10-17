演唱會電影可以分一半收益 泰勒絲又要再賺1億美元？

泰勒絲有機會因為演唱會電影賺進1億美元。（路透資料照片）

泰勒絲 的演唱會電影「Taylor Swift: The Eras Tour」，美國等地上映至今，全球票房已破1億2350萬美元，根據「富比世 」報導，她和團隊能夠從片子票房拿到至少一半的金額，有機會再大賺1億美元。除了她之外，湯姆克魯斯 、小勞勃道尼都等曾有「光1部片就賺進1億美元」的過癮體驗。

許多人羨慕藝人的耀眼光環，認為他們隨便賺都是普通百姓的幾百倍，其實只有最當紅搶手的大牌，才有那種優厚的酬勞，而光靠1部片就要賺進1億美元，除了自己夠有條件能談到高比例分紅外，也要片子本身賣座到驚天動地、有夠多的分紅空間才可以。去年「捍衛戰士：獨行俠」全球賣座逼近15億美元，他身兼男主角與製片，因此至少1億美元的分紅收入外，還有1300萬美元的片酬進帳。小勞勃道尼則因「復仇者聯盟：終局之戰」在7500萬美元的片酬外，再加上5500萬美元分紅，共賺進1億3000萬美元。

外界最容易忽略的「隱性富豪」則是「阿凡達：水之道」的山姆沃辛頓，他的合約註明5%的分紅，而該片全球賣了超過23億美元，光是20億美元的5%就已是1億美元，加上他的第2集演出片酬是千萬美元，讓他的收入完全不輸A+級巨星。最槌心肝的莫過於該角原定人選麥特戴蒙，以他更高的知名度和影壇地位，被預估很有機會主演兩集「阿凡達」就賺進近3億美元，無奈他當時還必須拍完「神鬼認證」系列，只好和這輩子可能最高的片酬擦身而過。