「洛基」第二季劇情更燒腦 80年代麥當勞成亮點

關繼威（左）飾演TVA維修及升級部門成員老歐，為歐文威爾森（右）飾演幹員梅比斯打造太空裝。圖／迪士尼提供

漫威影集「洛基」第二季強勢回歸，繼首播創造熱烈好評後，日前播出第二集推依舊引發熱烈迴響，粉絲也紛喊「『洛基』第二季第二集更為燒腦、細緻與流暢精彩」、「請問洛基是套用什麼濾鏡，為什麼帥到有點荷爾蒙好像都快滿出螢幕的感覺」。

「洛基」第二季故事緊接首季結尾，製作人凱文懷特日前受訪時也向觀眾掛保證強調結局絕不吊觀眾胃口，至於洛基在開頭不斷深陷的「時間溜脫」之苦，也會為觀眾帶來解決之道。此外，相信許多觀眾都有注意到在首兩集佔據不少篇幅的「80年代麥當勞 」，劇中這是蘇菲亞迪馬提諾飾演的「女洛基」希薇前往打工的地方，美國麥當勞除了為劇開設聯名分店，更有「洛基」專屬醬料。對此凱文懷特也透露：「我想讓觀眾透過螢幕能夠真真切切的感受到希薇對單純、平靜、可以自由探索心之所向的渴望。」並表示80年代的麥當勞就是這樣的地方，承載了觀眾的童年回憶，代表了無數與好友、親人相聚的歡樂時光，也希望觀眾可以透過這樣的畫面設定，一窺在希薇眼中，這樣的世界是多麼的令人神往。

在「洛基」第二季中，全球粉絲們最愛的惡作劇之神「洛基」（湯姆希德斯頓 飾）再度深入「時間變異管理局，與老搭檔梅比斯（歐文威爾森 飾）再度攜手，加上全新加入的「媽的多重宇宙」奧斯卡 最佳男配角關繼威，化身TVA維修及升級部門的成員老歐。在最新一集的故事中，洛基察覺「女洛基」希爾維因為想要更改時空的制式規定，因而決定不顧一切消滅力量強大的「留存者」，沒想到卻反而引發更大的宇宙危機。

「洛基」第二季不僅有華麗刺激的動作戲，知名設計師克莉絲汀瓦達先前受訪，更分享「洛基」第二季可說是她從影以來的最大挑戰，由於主角群時常會穿越不同時空，要依據劇情、當代設定，幫他們設計最適合的戲服，第二集開頭讓洛基、梅比斯闖入早年的好萊塢，更讓參加電影首映會的湯姆希德斯頓換上帥氣燕尾服，襯托出湯姆希德斯頓的大長腿以及精壯身材，可說是帥出新高度。克莉絲汀也透露這季最困難的便是梅比斯穿著的太空 裝，「簡直就像打造太空船，不僅要合乎真實，又要補足各種細節，而且這次的太空裝容易拆卸，能讓演員們更舒適」。

而在復古元素部分，即便「洛基」風格科幻、新潮，仍加入不少80年代元素，「女洛基」在鑄下大錯之後轉往80年代的麥當勞，更可聽到許多當代的流行音樂、服裝。由於劇組認為當代的復古風格，與「洛基」系列的喜劇效果之間的衝擊性會非常有趣，更精心打造80年代的建築物、敞篷車，讓粉絲大開眼界，更意外掀起觀眾對80年代復古美學的嚮往與追捧。