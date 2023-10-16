懶理欠債、限高令… 李亞鵬高調帶妻女遊新疆 放話再生一個弟弟

李亞鵬在社交平台高調曬出一家三口回新疆老家的近況。(取材自微博)

歌壇天后王菲的前夫李亞鵬，早前被指欠債4000萬人民幣，其後被「限高令」，但他心情似乎未受影響，日前帶著妻子海哈金喜、女兒李夏，一起到新疆 旅行。網友得知後紛紛大罵，有錢去旅行沒有錢還債，道德感都去哪了。

李亞鵬因投資 失敗，欠下欠債4000萬人民幣債務，還被告上法院，他也因此遭到「限制高額消費」，除了不能坐飛機，連搭火車都不能坐頭等座。李亞鵬曾經因為搭機被拒，導致他只能改搭最便宜的綠皮火車回北京 。

近日，李亞鵬在社交平台高調曬出一家三口回新疆老家的近況，他不僅帶著海哈金喜到自己當年初戀女友住的地方，還當著鄉親們的面對著女兒夏夏說，「將來給你生一個小弟弟，好不好？」引發網友熱議，有人甚至在評論區問，「欠債幾千萬，生養得起孩子嗎？」

據悉，李亞鵬為了還債，這段時間忙著直播帶貨賺錢，海哈金喜也和他聯手，創下不錯的業績。這趟回新疆，將和家鄉當地的企業聯手，推銷家鄉特產。

不過，李亞鵬這趟新疆行，還是遭到網友詬病，說他欠債累累卻有錢不還，還一家人風風光光去旅行。