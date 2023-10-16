瘋馬秀後遲不道歉… Angelababy曬風景美照 高喊「奮鬥」想復出？

Angelababy在瘋馬秀事件後第一次更新動態，卻是發了多張風景照。(取材自微博)

Angelababy(楊穎)自從傳出觀看瘋馬秀事件後，聲勢一落千丈，並傳出疑似遭到軟封殺。沉寂半個多月，Baby近日終於更新了動態，她在個人社交平台上分享了一組風景美照，並配文，「踏足高原，心懷感恩。我想青春是心境，是用來奮鬥的，我們一直在路上！」楊穎工作室也轉發宣傳，「用奮鬥書寫青春，許歲月以不朽的榮光。」引發網友議論。

畫面中可見，Baby分享的美照有一望無際的草原，中間的公路上有飛馳而過的車輛，也有綿延起伏的群山，還有鬱鬱蔥蔥的森林以及晴朗的天空。

有不少網友質疑，Baby在瘋馬秀事件後遲遲不表達歉意，反而分享美照，而配文似乎也暗藏「還想在中國娛樂圈發展」深意，字裡行間傳達出自己在大好青春裡，依舊會努力奮鬥的訊息。有人說，Baby此舉有著試水溫的意圖。

據悉，Baby日前先是宣布因為行程衝突，暫時缺席「奔跑吧」特別季錄製，另外就是綜藝「聽說很好吃」在復播之後，也被發現關於Baby的鏡頭全部被剪掉了。

此外，身為精品品牌TIFFANY&CO的T系列代言人，但在日前活動上，Baby卻完全缺席。當天到場的佳賓包括梁朝偉 、劉嘉玲夫婦，香港 名媛何超蓮，藝人秦嵐、鍾楚曦、言承旭、馮紹峰、許光漢等人。

還有知情人士爆料，原本「嘉人」雜誌找來楊冪、劉詩詩 和Baby一人一封面，但如今Baby的部分已經取消。