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周星馳力邀宋康昊出演「少林女足」裁判 影帝妙回一句話…網友笑翻

娛樂新聞組／即時報導
周星馳(左)力邀南韓影帝宋康昊出演新作「少林女足」。(取材自Instagram)
周星馳(左)力邀南韓影帝宋康昊出演新作「少林女足」。(取材自Instagram)

南韓影帝宋康昊近日赴香港出席「第20屆香港亞洲電影節」活動，趁機與曾隔空合作的周星馳見面，星爺在Instagram分享合照，還透露力邀對方出演新作「少林女足」，沒想到宋康昊反問一句話，讓他備感驚訝，也讓網友笑翻天。

香港01報導，其實星爺曾在2000年上映的電影「茅躉王」，為宋康昊飾演的「PK」配音，想不到時隔23年兩大影帝才相見。星爺在IG寫道，「如果是神級影帝宋康昊的粉絲，應該知道我們曾經隔空合作的「茅躉王」。聽說宋太甚喜歡「少林足球」，小弟乘勢邀請宋先生參演「少林女足」球證(裁判)一角，宋先生反問為何不是演球員？憑他演技演女足毫無難度！我醍醐灌頂，頓時開竅。」

許多網友被宋康昊逗笑了，紛紛留言表示期待他倆的合作，還說最好星爺也要參演一角，兩人同場飆戲一定非常精采。連周星馳的經紀人陳震宇也發文感慨「世紀同框」，難掩喜悅激動。

據悉，宋康昊2000年主演的喜劇片「茅躉王」在香港上映時，他便因為精湛的演技和喜感，被當地封為「南韓周星馳」，而粵語版也找來周星馳本人配音。

香港 周星馳 南韓

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