少女時代秀英放送逆天美腿 笑說「女神不會流汗」

秀英認真看向台下粉絲。記者吳致碩／攝影

韓團少女時代成員秀英單槍匹馬來台，15日在台北國際會議中心舉辦個人見面會。粉絲早就等不及迎接女神，以她招牌甩髮動作為主題，製作了各種應援小物，歡迎偶像來台「甩髮」。

秀英也沒讓台灣粉絲失望，一開場就選唱少女時代的「FOREVER 1」，帶動粉絲狂吼應援口號，噴發滿滿團魂。身為長腿擔當，秀英特別以熱褲搭配高跟鞋的造型，大方展現身材優勢，全程放送美腿。

她今有備而來，一開口問候就是撂台語「大家好」，並用標準中文流利說出：「好久不見，很想念大家，你們想我了嗎？」她用心從韓國帶來伴手禮，送給投稿真情告白的幸運粉絲。其中一名法律系學生雀屏中選，感謝秀英成為她考律師證照的力量。

影片來源：YouTube 噓！星聞

秀英聽完直呼感動，突然起身反問該名粉絲：「我要做些什麼能幫助妳考上呢？」最後粉絲上台得到她大大的擁抱，和秀英約好下次相見一定會考 上。秀英忍不住打趣：「大家都是見證人，但是我們可不要在案件上相見喔！」

為了這次亞洲巡迴見面會，秀英用心拍攝了串場影片，邀來任時完、全慧彬、朴成焄等大咖，惡搞重現「黑暗榮耀」片段台詞，還在片尾卡司介紹寫上滿滿搞笑備註，幽默率直的性格完全藏不住。就連她唱跳完之後，主持人關心她要不要擦汗，她也秒回：「你可能不知道，女神是不會流汗的。」