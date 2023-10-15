3人揪葛未完？克里斯洛克 希望威爾史密斯妻別再扯到他

潔達蘋姬史密斯為了打響新書聲勢，近來不停爆猛料。（路透資料照片）

去年奧斯卡 頒獎典禮上，克里斯洛克堅持要開威爾史密斯 的妻子潔妲蘋姬理平頭的笑話，導致轟動全球的「掌摑」事件，當時看來，歐美絕大多數都站在反對威爾史密斯甩他一巴掌的立場，他也樂得在接下來的脫口秀演出不斷修理威爾史密斯，並且不公開接受威爾的道歉。結果風水輪流轉，潔妲蘋姬最近出回憶錄，為了宣傳，在訪問中不停爆出關於克里斯洛克的猛料，「每日郵報」報導，克里斯洛克感到非常挫折，很希望潔妲蘋姬不要再把他拖進跟威爾之間的婚姻糾紛中了。

潔妲蘋姬近日爆出驚天大八卦 ，稱克里斯洛克早先曾約她出來，而她跟威爾還沒有徹底離婚，她解釋是媒體一天到晚傳她和威爾已經分手，或是正在鬧分手，因此克里斯有了錯誤的印象，才會覺得可以邀她出門約會。

「每日郵報」指克里斯是個很低調的人，非常不願意自己的私事一直被拿出來說，看到潔妲蘋姬三不五時就把他拿出來講一講，感到很不開心，卻也沒辦法堵住潔妲蘋姬的嘴。他認為威爾史密斯夫婦的狀況一大堆，最好別跟他們扯上關係，無奈自己和他們糾葛太深，想甩都甩不掉。