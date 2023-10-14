陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

陳奕迅「FEAR AND DREAMS」世界巡演，圖為他在台北小巨蛋演出。（記者李政龍／攝影）

香港 歌手陳奕迅昨晚在澳門 演唱會以廣東話和觀眾互動時，遭到多人嗆「講國語」打斷。他立刻變臉以泰文、英文怒回，再以國語呼籲觀眾應該用比較禮貌的方式表達。事件今天在中國社群引發熱議。

社群影片顯示，陳奕迅在演唱會唱完歌後與台下的觀眾互動，他用粵語摻雜著英語發表感言，感謝大家參與自己的音樂夢想。

但台下突然有觀眾打斷陳奕迅的感性發言，高喊「講國語」、「請講普通話」，他立刻變臉停止發言。隨後，台下越來越多觀眾喊「講國語」，現場氣氛頓時尷尬。

陳奕迅隨後變臉先回懟一句泰國話，之後用英語說：「I love speaking whatever the way and language I want（我喜歡用我想要的語言說話）」，立刻博得在場觀眾的掌聲與歡呼。

他隨後以國語表示，「麻煩你說國語，就比較好聽一點嘛」，而不是嗆「講國語」。「我不是不會講國語，我可以說得很流利」，呼籲觀眾應該用「唔該」、「請」、「麻煩你」。

陳奕迅還希望觀眾不要誤會他的意思，「如果有人說Speak English（講英語），他也回Shut up（閉嘴）！」

影片顯示，陳奕迅隨後繼續講廣東話，還說「聽不明就算了」，並以已故英國名歌手大衛鮑伊（David Bowie）為例，反問：「難不成David Bowie來開演唱會，你也要求他講國語、講廣東話？」最後還氣說：「奇怪啊，真的是！」

事件發生後，「陳奕迅澳門演唱會被要求說國語」今天一度躍為微博 熱搜榜冠軍，引發網友熱議。雖然一些「小粉紅」批評陳奕迅的反應失態，輕視來自中國的歌迷，質疑他不愛講國語是因為「不愛國」，但絕大多數網友認為陳奕迅的反應沒毛病。