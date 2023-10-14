男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

台灣中華演藝總工會77歲的前理事長康凱，去年交棒給50歲曹雨婷，今年任期屆滿前，康凱卻大動作切割曹雨婷，表示兩人沒有婚姻關係，根本沒有登記結婚。近日康凱更上節目爆料「曹雨婷身分證配偶欄是別人名字」，控遭對方設圈套。

2015年康凱與小27歲曹雨婷曾舉行盛大婚禮，不料近來卻出面指控女方騙婚、家暴 。近日康凱參加《新聞挖挖哇》節目，透露他豪砸近新台幣300萬(約9.6萬美元)在六福皇宮辦婚宴，後來他曾設法說服曹雨婷登記結婚，但女方卻說：「登記幹什麼，我爸爸跟我媽都沒有登記。」

但他始終不清楚為何女方不肯登記結婚，後來是一名熟識的刑警透露被告重婚罪，才知女方原來有個在美國的老公，他問女方但對方卻稱「我跟他沒感情，已經分開了」，最後他還拿出7萬美金讓女方美國老公簽字離婚。

先前康凱曾指控遭曹雨婷家暴2次，被女方用高跟鞋打頭被打到頭破血流，甚至拿走他存款新台幣4、500萬元。對此，曹雨婷無奈稱：「你們看我身高156公分，體重46公斤，康凱這麼高、這麼大，覺得我會家暴嗎？不家暴我就不錯了。」並強調自己投資 房產事業25年，一年花掉的錢超過新台幣500萬，對於不實指控不回應，她認為不必浪費時間回應，但一度難過到直呼委屈落淚。

康凱日前曾出面指控，與曹雨婷原先是同居的關係，分手前早已分居3年，現在已退回「朋友」關係。