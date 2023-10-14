湯姆克魯斯一條命值多少錢？保險費曝光

湯姆克魯斯「不可能的任務：致命清算 第一章」賣命演出的保險費比外界推測的都少很多。（路透資料照片）

身家據估計有6億美元的超級巨星湯姆克魯斯 ，每次拍動作片都非常賣命，高難度的危險演出常常親身自己上，今年夏天上映的「不可能的任務：致命清算 第一章」，他要騎機車躍下山崖，許多人光看就腿軟，絕對無法想像如此富裕的大牌還會冒生命危險自己來，顯然影片公司付出了極高額度的保險 金，讓他毫無後顧之憂？

答案可能也很驚人，根據歐美媒體報導，「不可能的任務：致命清算 第一章」的保險費，按照一般的行規，大概落在290萬美元到440萬美元的範圍，這個數字是涵蓋整部片所有可能發生的問題，因此湯姆克魯斯的搏命演出要是出了差錯，也只是其中的一部分。

湯姆克魯斯去年因為「捍衛戰士：獨行俠」全球狂賣快15億美元，被估計片酬加分紅就能夠賺進1億美元，今年「不可能的任務：致命清算 第一章」雖然賣座遠不如預期、有可能賠錢，他的合約規定還是能夠賺進一大筆，但他冒生命危險拍動作場面，保險費還不及一部片收入的一半，還好他每一次都安全過關，否則真的得不償失。