BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

圖／翻攝自Weverse

南韓 人氣男團防彈少年團目前進入「第二篇章」，成員們自去年開始陸續發表個人作品，Jin、j-hope、SUGA也先後入伍，不過即使成員們四散各地仍十分緊密，經常在彼此IG、粉絲付費平台Weverse上互動。昨（13）天是成員Jimin（朴智旻）生日，他也一如往常打開直播跟粉絲們同樂，期間隊長RM短暫現身，Jimin也分享成員們送的禮物，展現滿滿團魂。

昨天是防彈少年團Jimin的28歲生日，除了驚喜公開專輯製作日記預告之外，他也打開直播跟粉絲們一起度過他的生日。Jimin也分享了成員們送他的生日禮物，首先大哥Jin送他楓之谷周邊錢包，裡頭放了一疊五萬韓元，是他當兵兩個月的薪水，據傳約80萬韓元左右，折合約新台幣19,000元。非常有大哥的作風，讓粉絲看了哈哈大笑。